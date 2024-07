‘King Mo’ Lawal sale del retiro para firmar con BKFC

El ex campeón de Strikeforce y veterano de Bellator, Muhammed “King Mo” Lawal, regresa del retiro y compite por primera vez en casi cinco años después de firmar un acuerdo con BKFC.

En su debut, el veterano de 43 años se enfrentará a Dave Mundell en una pelea de peso semicompleto en la próxima cartelera BKFC 66 en Hollywood, Florida, el 13 de septiembre.

Se trata de un paso sorprendente para Lawal, quien se ha dedicado a entrenar estos últimos años como uno de los instructores principales del American Top Team en Florida. En el momento de su retiro, Lawal comentó que el final de su carrera se hizo esperar, principalmente debido a problemas de salud con su cuerpo.

«Lo he tenido en mente por un tiempo. Simplemente lo puse en un rincón de mi cabeza. Era el dolor de las lesiones lo que me estaba perjudicando y mi falta de rango de movimiento de mi cadera y mi rodilla. He estado peleando la mayor parte de mi carrera sin piernas, con una rodilla estropeada o una cadera estropeada, y después de que me operaran de la cadera donde me pusieron metal de titanio, me hizo pensar: voy a necesitar un reemplazo de rodilla, voy a necesitar un reemplazo de codo, voy a necesitar un reemplazo de cadera.

“Pensé que me estaba haciendo mayor, tenía 38 años y tenía hijos. Ahora ni siquiera podía correr. Ni siquiera podía trotar. Estoy tan mal que he llegado al punto de que si no puedo trotar, correr a toda velocidad o ser explosivo, entonces tengo que parar”.

Más allá de su carrera en MMA, Lawal fue un luchador increíblemente talentoso que compitió en Oklahoma State, donde fue un All-American. Fue solo después de no lograr entrar al equipo olímpico en 2008 que Lawal decidió dar el salto a las MMA.