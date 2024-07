King Green explica el problema con Paddy Pimblett antes de UFC 304

King Green cree que Paddy Pimblett está recibiendo un trato preferencial. Green (32-15-1 MMA, 13-10-1 UFC) se enfrenta a Pimblett (21-3 MMA, 5-0 UFC) en la cartelera principal del sábado de UFC 304 (pago por visión, ESPN2, ESPN+ ) en Co-op Live.

Green reconoce que mencionó a Pimblett primero, pero el veterano de 24 peleas en UFC simplemente está molesto por el rápido aumento de popularidad de «The Baddy» en comparación con su largo camino.

«El problema es que el chico se estaba volviendo un poco demasiado impetuoso. Soy un tipo humilde. Por alguna razón, sigue llamándome el tipo arrogante. Es el cabrón arrogante, pero para mí, es como si me hubiera ganado mi lugar. He estado aquí durante tanto tiempo. Creo que llevo aquí 12 años peleando.

“Y no solo 12 años en los que peleo una vez al año y paso el rato, paso el rato y vuelvo al año siguiente. No. Hago cuatro o cinco peleas al año de manera constante. Entonces, para mí es un poco diferente, donde me he ganado mi lugar. Ese tipo hablaba y ladraba todo el tiempo. Yo pensaba: ‘¿Quién es este tipo?’”.

Green continuó explicando el impulso de la UFC hacia Pimblett, citando sus pantalones cortos personalizados como ejemplo.

“Lo llamo el niño mimado. Ciertos niños no saben que tienes toda la casa. Todo está construido a tu alrededor, y creo que a mí me pasa lo mismo, porque no tuve mamá ni papá, vi a esos niños actuar así en la escuela, como si no supieran cómo tratar a su mamá y papá.

“Están malcriados y él actúa de la misma manera. No se da cuenta de que la UFC está trabajando con él en cada oportunidad. Te están formando. Tuve que ganármelo. Tuvieron que hacerme pasar por el fuego, forjarme a fuego. A ti, ellos te formaron, y hay una diferencia entre nosotros dos”.