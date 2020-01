Parece ser que Baron Corbin está disfrutando bastante esta etapa como King Corbin, pues no solo está en los planos estelares humillando a Roman Reigns haciéndolo comer alimento para cachorros, sino que ya no tiene que tener el cabello largo.

Ni usar ropa que no le agrada. Las declaraciones, que a simple vista pueden sonar algo polémicas, las hizo Corbin en el Podcast Cheap Heat con Peter Rosenberg, ex WWE y ahora periodista de ESPN.

► King Corbin odiaba el cabello largo

Aunque muchos dirán que no le gustaba el cabello largo porque se apreciaba su calvicie prematura, lo que hizo que los fans le hicieran bromas en redes sociales, Corbin dio las aparentemente verdaderas razones por la que le molestaba usar el cabello largo:

«El tiempo correcto para que se fuera esa melena. Era una pesadilla tener el pelo largo porque, en primer lugar, tienes que estar vertiendo como 40 galones de acondicionador todo el tiempo cuando estás luchando, o de lo contrario, te vas a ahogar con tu cabello y morir.

«Es gracioso porque tienes que aprender las maneras de lidiar con tu cabello, así que la primera vez que usé acondicionador, el mismo era sin enjuague, así que se secó de inmediato y no funcionó. Así que te ves en esta situación de comprar toda clase de acondicionadores solo para probar cuál sirve para mantener tu cabello mojado.

«El piso de la Gorilla Position es una especie de trampa mortal en esa vecindad porque hay acondicionadores y lociones por todo el piso, así que si vas llegando tarde a la Gorilla Position, debes tener cuidado con los pasos que das cuando corres, especialmente los últimos. Es horrible cuando estás en público y tienes el cabello largo. La gente inmediatamente gravita hacia ti y te pregunta si eres luchador profesional.

«Como me vestí después fue peor. ¡Esa camisa con cuello! Me llevó como seis intentos encontrar una camisa con cuello con la que pudiera moverme. Con la primera, apenas lancé el puñetazo, explotó. La segunda, cuando empecé a sudar se encogió más y más, me apretaba y era horrible. Los jeans se ponían pesados cuando estaban cubiertos de sudor, pero nada como esa camisa de vestir, era áspera. Simplemente se pega a ti y es difícil de que puedas moverte.

«Voy a Express como una vez al mes y compro 5 camisas de 90 dólares. Las baratas eran horribles, no podía respirar. Las bonitas eran reutilizables. Las podía usar en tres o cuatro episodios de televisión, pero no podía usarlas para todos los house shows porque con cada lavada se hacían más pequeñas».

Finalmente, Corbin reveló que le encanta ser el villano de la historia en la WWE:

«Me encanta. Lo amo por completo. Las reacciones que recibo de los fans son mis favoritas. La gente siempre es dura detrás de las barreras de protección y esas cosas, cuando me están insultando y diciendo cosas, pero en los eventos en vivo puedo no dejarlo pasar. A veces voy hasta donde están ellos y todos pueden ver cómo les cambia el rostro, de ‘qué divertido soy’ pasan a ‘ahora estoy asustado’, ¡es genial! Porque los fans no se dan cuenta de cuán real todo se puede convertir».