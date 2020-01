Si un luchador de WWE cuenta con el favor de Vince McMahon es King Corbin. Alejado de los títulos últimamente, de una forma un otra siempre encuentra la manera de aparecer en primera plana. Ya sea rivalizando con el número uno de Raw como era Seth Rollins o ahora con el número uno de SmackDown como es Roman Reigns. Con permiso de Daniel Bryan. El mandamás tiene en todo momento una historia para el Rey del Ring. Nos preguntamos cuál será la siguiente una vez acabe de enfrentar al samoano.

No tenemos respuesta ahora mismo para esta pregunta, pero sí para otra: ¿cómo Corbin se hizo con el favor de McMahon? El propio luchador contestó a la misma durante una reciente entrevista que concedió a Peter Rosenberg.

El rudo además habla de por qué los fans reaccionan hacia él de forma diferente que hacia otros villanos.

«Creo que la gente también conecta conmigo porque a pesar de que hay muchos tipos rudos que están siempre enojados, yo soy diferente, tengo diferentes niveles. No existe conexión cuando simplemente aparece un tipo grande enojado. Intentamos encontrar algo con lo que las personas puedan conectar como audiencia.

«Así fue como nació ‘el agente Corbin’. Recuerdo una vez en Inglaterra que Vince McMahon me preguntó: ‘¿Qué atuendo querrías usar?’. Le dije: ‘Por favor, no me hagas usar un sombrero estúpido’. Me dijo: ‘No, no, utilizarás traje’. Y dos semanas después estaba vestido de traje».