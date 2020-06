King Corbin, descontento con WWE por tener a Matt Riddle de rival

Era de esperar que WWE corriese un tupido velo respecto a las acusaciones vertidas contra Matt Riddle, adscritas al movimiento #SpeakingOut. "The Original Bro" apunta a ser uno de los nombres importantes de la marca azul de la empresa, y esto quedó demostrado la semana pasada, cuando venció limpiamente a AJ Styles en su debut.

Y ayer, el impulso a Riddle continuó escenificándose en Friday Night SmackDown, aunque ahora a costa de King Corbin, quien recibió no sólo un ataque del ex-MMA, sino que también se llevó lo suya vía Big E y Braun Strowman, después de perder contra Jeff Hardy en un mano a mano.

Riddle mantendrá su primera rivalidad dentro del elenco principal de McMahonlandia con Corbin. Hostilidades que se remontan meses atrás, pues recordemos que Corbin eliminó a Riddle del 5 vs. 5 varonil de Survivor Series 2019 e hizo lo propio en el último Royal Rumble.

Pero según publica Gary Cassidy de Sportskeeda, "The Lone Wolf" no estaría muy entusiasmado por el programa que le tocará hacer.

► Matt Riddle no tendría estatus suficiente para King Corbin

Sources have indicated to me that, while the plan is for a Matt Riddle vs Baron Corbin rivalry going forward, Corbin only recently found out about those plans and wasn't too happy with them - insisting that Riddle should have to defeat five enhancement talents before facing him. — Gary Cassidy (@WrestlingGary) June 27, 2020

«Fuentes me han indicado que, aunque el plan es que allá una rivalidad Matt Riddle vs. Baron Corbin, Corbin supo de estos planes recientemente y no se mostró muy contento por ellos, insistiendo en que Riddle debería haber derrotado a cinco talentos de mejora antes de enfrentarse a él».

Meanwhile, the plan for Matt Riddle's first major opponent outside of NXT to be Baron Corbin has been in place for a while - as illustrated at both Survivor Series and the Royal Rumble.



The plans for Riddle to debut on SmackDown and work with Corbin were ramped up back in March. — Gary Cassidy (@WrestlingGary) June 27, 2020

«Mientras tanto, el plan de que Baron Corbin fuese el primer gran rival de Matt Riddle fuera de NXT lleva tiempo trazado, y así lo ilustra Survivor Series y el Royal Rumble. «Los planes para que Riddle debutara en SmackDown y trabajara con Corbin se aceleraron el pasado marzo».

Es posible que en las próximas semanas se añada un Riddle vs. Corbin al cartel de Extreme Rules 2020. Seguiremos atentos en SÚPER LUCHAS a cualquier novedad al respecto.