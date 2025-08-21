Killswitch reaparece y reemplazará a Nick Wayne en Forbidden Door

La antesala de AEW x NJPW Forbidden Door vivió un giro inesperado luego de que Nick Wayne confirmara que no podrá competir debido a una fractura en el pie sufrida la semana pasada. El joven luchador apareció en pantalla con muletas para revelar su estado, asegurando que su ausencia es “una suerte” para Christian Cage, pues de haber estado presente lo habría humillado y acabado con su carrera.

Sin embargo, el reemplazo lucía peor, pues apareció Killswitch, el monstruoso ahora ex aliado de Cage, quien fue presentado mediante un inquietante video que lo mostró siendo “reanimado” para entrar en acción. El imponente gladiador no tardó en dejar claro su poder, atacando brutalmente tanto a Adam Copeland como al propio Christian Cage con demoledores Chokeslams, marcando el tono de lo que podría ser su papel decisivo en el evento.

La escena se desarrolló en medio de la reunión forzada entre Adam Copeland y Christian Cage, quienes, a pesar de las diferencias personales, acordaron unir fuerzas por necesidad para enfrentar sus respectivos problemas en AEW. Sin embargo, la irrupción de Killswitch genera más dudas que certezas, pues ni siquiera Cage pudo escapar de la furia del coloso.

Con este movimiento, Forbidden Door suma un ingrediente extra de tensión. Killswitch llega como reemplazo de Nick Wayne para unirse a Kip Sabian, y su presencia amenaza con cambiar por completo la dinámica del combate, dejando en suspenso el futuro de la inesperada alianza entre Copeland y Cage.