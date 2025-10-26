Killer Kross y Scarlett Bordeaux regresan a MLW

La empresa de lucha libre independiente Major League Wrestling (MLW), ha anunciado a través de sus redes sociales que Killer Kross y Scarlett Bordeaux, harán su regreso a la empresa en MLW en MLW x Don Gato Tequila: Live Special cartel que se celebrará el jueves 20 de noviembre desde el Charleston Music Hall en Charleston, South Carolina.

Maestro del catch wrestling y el sambo, Killer Kross ha dominado el mundo con su devastador arsenal de suplexes, incluyendo su emblemático Doomsday Saito, y la asfixiante sumisión Kross Jacket. Con 1,93 m y construido para la destrucción, Kross es una fuerza fría y calculadora cuya advertencia aún resuena: «Al final, todos pagaron el precio».

A su lado está Scarlett Bordeaux, la seductora presagia del caos. Conocida por su belleza, brillantez y peligroso atractivo, Scarlett es la voz profética tras la furia de Kross: un presagio que presagia destrucción antes de que llegue la tormenta. Mitad sirena y mitad estratega, amplifica el peligro allá donde va Kross, convirtiendo su alianza en una de las más inquietantes y dominantes de la historia de MLW.

Mucho ha cambiado en MLW desde la última vez que el dúo dominó el ring. El roster ha evolucionado, han surgido campeones y han surgido nuevas rivalidades. Sin embargo, una verdad permanece: hay errores que corregir y deudas que cobrar.

Con el plantel de MLW 2025 repleto de talento de clase mundial, no faltan luchas intrigantes esperando a Killer Kross, y nadie está a salvo una vez que él y Scarlett vuelvan a cruzar la cortina.

Desde su salida de WWE y sus apariciones en el circuito independiente, Killer Kross se ha mantenido como una de las figuras más intrigantes del panorama global. Su regreso a MLW representa no solo una oportunidad de revancha, sino también un paso estratégico que podría colocarlo nuevamente en la órbita del Campeonato Mundial de Peso Completo de MLW

Los fanáticos podrán presenciar su regreso en vivo cuando Major League Wrestling presente MLW x DON GATO LIVE SPECIAL, un evento global que combina el combate y el mundo surrealista de Don Gato Tequila, en vivo desde Charleston, Carolina del Sur.