Es un hecho que Killer Kross debutará en el elenco estelar de WWE. A diferencia de muchas de las estrellas ya establecidas de la escena independiente que llegaron a WWE directamente a acoplarse en NXT, ese no será el caso de Kross.

Así que es cuestión de horas su debut en un ring de la compañía de Vince McMahon. Y el propio luchador lo promociona en sus redes sociales.

Todo, por medio del siguiente tuit:

«Reloj de arena».

«¿Ella (Scarlett Bordeaux) viene con Kross?»

