► Killer Kross presenta My Life After WWE

Desde el 10 de agosto de 2025, día en que expiró su contrato con WWE, el ex Karrion Kross —ahora retomando su nombre original en el ring: Killer Kross— ha regresado a la escena independiente de la lucha libre, aportando nueva vida al circuito e introduciendo a nuevos fanáticos a un estilo de lucha profesional que muchos nunca habían visto antes, ni en vivo ni en streaming.

Ha aparecido en Defy Wrestling, WrestlePro y House of Glory, donde todos los eventos agotaron las localidades en cuestión de horas tras salir a la venta. Con una legión de seguidores que sigue cada uno de sus pasos, Kross continúa conectando con los fans de maneras que le resultaban imposibles durante su tiempo en WWE.

Sus actuaciones han revitalizado su reputación como un competidor formidable, aportando una energía fresca, intensidad y un notable aumento en la venta de boletos para estas promociones. Su éxito en el circuito independiente es solo una parte: a través de su canal de YouTube, sigue construyendo su marca produciendo documentales de formato largo que muestran su proceso fuera del sistema de WWE.

Autor, artista marcial, actor, productor y luchador profesional, Kevin Robert Kesar te lleva dentro de las escenas, detrás de las cámaras y al complejo entramado de lo que realmente sucede en una industria vista por millones, pero comprendida por muy pocos.