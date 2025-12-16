Killer Kross participará en MLW Battle Riot VIII

La empresa de lucha libre independiente Major League Wrestling (MLW), ha anunciado a través de sus redes sociales que Killer Kross luchará en el evento MLW Battle RIOT VII de 40 luchadores, evento que tendrá lugar el 29 de enero en el Osceola Heritage Park Events Center en Kissimmee, Florida.

Killer Kross ingresará oficialmente a RIOT el jueves 29 de enero en el Osceola Heritage Park Events Center en Kissimmee, Florida.

Kross llega con el impulso que inquieta al resto de los competidores. Tras una victoria espectacular en el evento principal contra Matt Riddle el mes pasado, eso indicaba una cosa: Kross no espera al destino. Lo persigue. Y ahora está cazando a otros 39 luchadores.

Kross nunca ha rehuido las adversidades: 1 contra 1, 1 contra 10, 1 contra 20… le da igual. La presión lo alimenta. La carnicería lo agudiza. La violencia lo centra. Battle RIOT podría ser el primer combate de la historia diseñado para seguirle el ritmo a su apetito.

Armado con un conjunto de habilidades increíblemente completo —BJJ de élite, potencia demoledora, luchas despiadadas y golpes con precisión de francotirador— Kross llega al 2026 como una amenaza imponente. No tiene un plan de juego para RIOT… RIOT debe tener un plan de juego para él.

Y nada en MLW es tan impredecible como el Battle RIOT: Cada 60 segundos, llega un nuevo retador. Eliminaciones por conteo, sumisión o caos sobre las cuerdas. Sin descalificaciones. Armas legales. Alianzas forjadas y deshechas en segundos. Participantes sorpresa. Caos. Lo desconocido.

Es un combate construido sobre terreno cambiante, y Kross prospera donde otros pierden equilibrio. Para un luchador que advierte a sus oponentes que caigan y oren , este es el altar perfecto.

Para un hombre que vive según el reloj, este es el momento en el que todo cambia. Para los 39 que se interponen en su camino…