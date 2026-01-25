Killer Kelly deja TNA… ¿camino a WWE o AEW?

Cuatro años después, la popular luchadora Killer Kelly abandona TNA Wrestling. Entre otros logros, fue dos veces Campeona Mundial de Parejas TNA Knockouts. Por sus palabras en el comunicado que leemos a continuación, se puede especular con que ha firmado o firmará con otra promotora de renombre que le permita continuar luchando en televisión.

My time with TNA has come to an end. I know this is a long time coming, but y’all deserve to read something coming from me.

A contract extension was offered, but in the end we’ve decided not to go that route. And that’s totally fine!

I love TNA, and my time there was full of… pic.twitter.com/HuCB2FOSFJ — 𝐊𝐈𝐋𝐋𝐄𝐑 𝐊𝐄𝐋𝐋𝐘 (@Kelly_WP) January 25, 2026

«Mi tiempo en TNA ha llegado a su fin.

Sé que esto era algo que venía llegando desde hace tiempo, pero ustedes se merecen leer algo directamente de mí.

Se me ofreció una extensión de contrato, pero al final decidimos no tomar esa ruta. ¡Y eso está totalmente bien!

Amo TNA, y mi tiempo allí estuvo lleno de momentos buenos, y muy pocos malos. Formé parte de este equipo increíble y estoy realmente agradecida por ello, especialmente por los amigos para toda la vida que hice en el camino.

Crecí muchísimo como artista/luchadora, el equipo me hizo lucir como una auténtica superestrella con mis promos (¡que fueron las más geniales de todas!), y tuve la oportunidad de hacer historia con el PRIMER combate femenino de “Dog Collar” en televisión. No se nos permitió sangrar porque alguien había usado todos los “tokens de sangre” (ya saben quién es jajaja), pero aun así hicimos un gran trabajo, hicimos historia y definitivamente será recordado como una de las mejores historias/creaciones de equipos de toda TNA.

Ojalá hubiera podido hacer mucho más que ser parte del equipo de campeonas en parejas de TNA con el reinado más largo (¡lo cual es increíble!), pero está bien. Hice mucho, estoy muy orgullosa de mí misma y feliz de haber tenido la oportunidad de hacer y crear tanto. También di todo de mí, no me malinterpreten, especialmente al volver 7 meses después de tener un bebé y pasar directamente a un “Chain Match” (¡otro primero en la historia!), así que definitivamente me daré un pequeño reconocimiento.

Pero principalmente, quiero agradecer a Scott, Gail, Tommy, Bravo e Ingrid por ayudarme a llegar a Estados Unidos, apostar por mí y ayudarme a hacer historia. También gracias a Jimmy, Robert y Hunter por hacerme lucir como la más ruda del planeta. Y a Basil, por abrirme la puerta.

Pero aún no he terminado, y definitivamente me verán pronto en televisión.

También estoy disponible para bookings a nivel mundial: kellywrestling@gmail – KGmgmt@theparagontg.com».

¿Dónde te gustaría ver a Killer Kelly a continuación?