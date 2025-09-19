Kiera Hogan ya no forma parte de AEW

Este 2025, Kiera Hogan sólo ha disputado un combate, y no para AEW, sino bajo los focos del evento independiente ASÉ Vegas. El motivo, parece que aspiraciones no luchísticas en la pequeña pantalla, porque el pasado mes supimos de su participación en la nueva temporada del «reality» Joseline’s Cabaret: California, que emite la cadena estadounidense Zeus Network.

Durante su presentación allí, Hogan dio cuenta de su bagaje luchístico, pero quiso aclarar que el pancracio siempre fue para ella «un trampolín». Comentario muy criticado por algunos seguidores, provocando que la gladiadora, a posteriori, dejara una matización vía redes sociales.

«Sí, dije que ‘la lucha libre siempre fue un trampolín para otras cosas’. Y así es. La lucha libre siempre ha sido mi primer amor, pero soy polifacética y desvergonzadamente ambiciosa. Sabía que la lucha libre me abriría puertas en moda, televisión y más allá. Como ha hecho con otros antes de mí. Todos os alegráis cuando los luchadores consiguen papeles en películas, aparecen en shows o firman acuerdos… ¿pero os enfadáis cuando yo lo digo bien alto? No estoy aquí para conformarme ni limitarme a un camino. Estoy aquí para construir un imperio – The Hottest Flame»

Kiera Hogan’s introduction in Joseline’s Cabaret California on Zeus Network! Her stage name is “The Hottest Flame”. She says that wrestling was always a stepping stone for her in the intro. pic.twitter.com/o63O9lJLFd — Vin (@WhoisVindictive) August 5, 2025

► Ex «All Elite»

Desconocemos si alguna vez Kiera Hogan volverá a competir, pero sí sabemos ya que de hacerlo, no lo hará bajo contrato con AEW. Al indicio de su eliminación del apartado «Roster» de la web oficial de la promotora días atrás, se le une la confirmación vía Fightful. Según el medio que comanda Sean Ross Sapp, AEW no renovó el contrato de Hogan, en un movimiento, se señala, esperado por ambas partes y sin drama alguno.

Cuatro años atrás, durante el episodio de AEW Dark del 28 de septiembre de 2021, la casa Élite oficializó la contratación de Hogan, quien acababa de dejar TNA ese mismo verano. Pese a su buen recorrido en la empresa de Anthem Sports & Entertainment, donde ostentó dos veces el Campeonato Mundial de Parejas Knockouts (junto con Tasha Steelz), gozó de pocas oportunidades para brillar como «All Elite», más allá de quedar adscrita a «The Baddies», facción liderada por Jade Cargill.

A partir de 2023, su principal escenario de trabajo pasó a ser ROH, e igualmente tampoco pudo encontrar su sitio. La única ocasión en que tuvo margen para demostrar su calidad, con una «Chicago Street Fight» por el Campeonato Mundial Femenil ROH que ya portaba Athena, Hogan conjuntó el mejor encuentro femenil visto por ahora en un show semanal de la casa del honor.