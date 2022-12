AEW mantuvo con sumo secreto que Saraya iba a debutar en el especial Grand Slam del Dynamite de 21 de septiembre. Ella lo sabía porque era necesario (entiéndase la broma). Pero realmente no muchas personas estaban al tanto. Es comprensible, ya no solo por el debut en sí mismo sino porque una de las luchadoras más populares de la última década estaba haciendo su retorno a la lucha libre profesional para volver a los encordados cinco años después y a la televisión después de mucho tiempo desaparecida. Fue uno de los momentos de año en All Elite Wrestling.

► Kiera Hogan no sabía que Saraya trabajaría en AEW

Y entre quienes no sabían nada de que la «Anti-Diva» iba a comenzar a trabajar en la compañía Khan se encontraba su compañera de vestidor Kiera Hogan, como ella misma da a conocer en una reciente entrevista con Busted Open Radio, compartiendo también cuál fue su reacción cuando la guerra de Norwich apareció en escena. Recordemos que lo hizo para confrontar a Britt Baker y sus aliadas; y que venció a la doctora en un mano a mano en Full Gear 2022. Quizá próximamente la «Girl On Fire» tenga la oportunidad de verse las caras con Saraya en el encordado.

“No tenía idea de que ella iba a volver. Cuando la vi regresar, estaba en el vestuario. Estábamos mirando la televisión en el vestuario y grité porque he sido una gran admiradora suya durante años. Al ver que ella está trabajando en la misma empresa que yo, pensé: ‘¿Qué?’. Estaba en tal estado de shock. Pero también estaba muy emocionada de ver a dónde va desde aquí. Estaba emocionado de verla volver al ring. Creo que se lo merece”.

¿Cuál fue vuestra reacción al debut de Saraya en AEW?