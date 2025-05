Los Kids’ Choice Awards 2025 son la 38.ª edición de la premiación anual organizada por Nickelodeon, donde los niños votan por sus favoritos en cine, televisión, música, deportes y entretenimiento digital. Este año, la ceremonia se celebrará el sábado 21 de junio a las 8 p.m. (ET/PT) en el Barker Hangar de Santa Mónica, California, y será conducida por la cantante ganadora del Grammy, Tyla.

No es la primera vez que esta gala de galardones tiene relación con la WWE y seguro que tampoco la última. En esta ocasión, la conexión viene porque tanto The Rock como The Bella Twins han sido nominados. Él como «Actor favorito» por dar vida a Callum Drift en Código: Traje Rojo, a «Voz varonil animada favorita» por poner su voz al personaje de Maui en Moana 2, y a «Canción favorita de una película» por Can I Get A Chee-Hoo? de también Moana 2. Ellas están nominadas a «Pódcast favorito» (una categoría que debuta este año) por The Nikki & Brie Show.

El evento se transmitirá en vivo por Nickelodeon y sus canales asociados, incluyendo TeenNick, Nicktoons, Nick Jr., MTV2 y CMT. Los fans pueden votar en 35 categorías a través del sitio oficial KidsChoiceAwards.com. Entre los nominados destacados se encuentran Taylor Swift, Travis Kelce, Ariana Grande, Lady Gaga y Kendrick Lamar. A continuación, los conocemos a todos:

PROGRAMA INFANTIL FAVORITO

Ayla y los Espejos

Campamento Kikiwaka (Bunk’d)

La Verdadera Casa de los Loud

Los Thundermans: Encubiertos

El Joven Dylan de Tyler Perry

Hechiceros Más Allá de Waverly Place

ESTRELLA MASCULINA DE TELEVISIÓN FAVORITA

David Henrie (Justin Russo, Hechiceros Más Allá de Waverly Place)

Dylan Gilmer (Dylan, El Joven Dylan de Tyler Perry)

Hero Hunter (Charlie Wilson, El Joven Dylan de Tyler Perry)

Israel Johnson (Noah Lambert, Campamento Kikiwaka)

Jack Griffo (Max Thunderman, Los Thundermans: Encubiertos)

Trevor Tordjman (Parker Preston, Campamento Kikiwaka)

PROGRAMA FAMILIAR FAVORITO

Abbott Elementary

Cobra Kai

Escalofríos: La Desaparición

Star Wars: Skeleton Crew

El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder

XO, Kitty

ESTRELLA MASCULINA DE TELEVISIÓN FAVORITA

Damon Wayans Jr. (Damon, Poppa’s House)

David Schwimmer (Anthony Brewer, Escalofríos: La Desaparición)

George Lopez (George, Lopez vs Lopez)

Jude Law (Jod Na Nawood, Star Wars: Skeleton Crew)

Sam McCarthy (Devin Brewer, Escalofríos: La Desaparición)

Xolo Maridueña (Miguel Diaz, Cobra Kai)

ESTRELLA FEMENINA DE TELEVISIÓN FAVORITA

Anna Cathcart (Kitty, XO, Kitty)

Janelle James (Ava Coleman, Abbott Elementary)

Jayden Bartels (Cece Brewer, Escalofríos: La Desaparición)

Peyton List (Tory Nichols, Cobra Kai)

Reba McEntire (Bobbie, Happy’s Place)

Ryan Kiera Armstrong (Fern, Star Wars: Skeleton Crew)

REALITY SHOW FAVORITO

American Idol

American Ninja Warrior

Los Videos Caseros Más Divertidos de América

America’s Got Talent

MasterChef Junior

The Masked Singer

CARICATURA FAVORITA

Dragon Ball DAIMA

Monster High

Bob Esponja

Jóvenes Titanes en Acción

The Loud House

Los Simpson

PELÍCULA FAVORITA

Una Película de Minecraft

Beetlejuice Beetlejuice

Capitán América: Nuevo Mundo Valiente

Descendientes: El Ascenso de Red

Paddington en Perú

Sonic: La Película 3

THUNDERBOLTS

Wicked

ACTOR DE CINE FAVORITO

Chris Evans (Jack O’Malley, Red One)

Chris Pratt (Keats, The Electric State)

Dwayne Johnson (Callum Drift, Red One)

Jack Black (Steve, Una Película de Minecraft)

Jason Momoa (Garrett Garrison, Una Película de Minecraft)

Jim Carrey (Dr. Robotnik, Sonic: La Película 3)

ACTRIZ DE CINE FAVORITA

Ariana Grande (Glinda, Wicked)

Cynthia Erivo (Elphaba, Wicked)

Emma Myers (Natalie, Una Película de Minecraft)

Jenna Ortega (Astrid Deetz, Beetlejuice Beetlejuice)

Millie Bobby Brown (Michelle Greene, The Electric State)

Winona Ryder (Lydia Deetz, Beetlejuice Beetlejuice)

PELÍCULA ANIMADA FAVORITA

Mi Villano Favorito 4

El Hombre Perro

Intensamente 2

Moana 2

Mufasa: El Rey León

Plankton: La Película

El Robot Salvaje

Transformers One

ARTISTA FEMENINA FAVORITA

Ariana Grande

Billie Eilish

Cardi B

Katy Perry

Lady Gaga

Selena Gomez

SZA

Taylor Swift

ARTISTA MASCULINO FAVORITO

Bad Bunny

Bruno Mars

Drake

Jelly Roll

Kendrick Lamar

Post Malone

The Weeknd

Travis Scott

GRUPO MUSICAL FAVORITO

blink-182

Coldplay

Imagine Dragons

Jonas Brothers

Linkin Park

Stray Kids

TWICE

CANCIÓN FAVORITA

“Abracadabra” – Lady Gaga

“Cry For Me” – The Weeknd

“I Can Do It With a Broken Heart” – Taylor Swift

“squabble up” – Kendrick Lamar

“Taste” – Sabrina Carpenter

“Wildflower” – Billie Eilish

COLABORACIÓN MUSICAL FAVORITA

“APT.” – ROSÉ y Bruno Mars

“Call Me When You Break Up” – Selena Gomez, benny blanco con Gracie Abrams

“Die With A Smile” – Lady Gaga y Bruno Mars

“luther” – Kendrick Lamar y SZA

“Please Please Please” – Sabrina Carpenter (con Dolly Parton)

“Show Me Love” – WizTheMc, bees & honey y Tyla

“Slow Motion” – Marshmello y Jonas Brothers

ARTISTA FEMENINA REVELACIÓN FAVORITA

Addison Rae

Chappell Roan

Doechii

GloRilla

JENNIE

LISA

ROSÉ

Sabrina Carpenter

ARTISTA MASCULINO REVELACIÓN FAVORITO

Alex Warren

Benson Boone

d4vd

Djo

Leon Thomas

Myles Smith

Shaboozey

Zach Bryan

ÁLBUM FAVORITO

Beautifully Broken – Jelly Roll

F-1 Trillion – Post Malone

GNX – Kendrick Lamar

Hurry Up Tomorrow – The Weeknd

I Said I Love You First – Selena Gomez, benny blanco

Mayhem – Lady Gaga

Short n’ Sweet – Sabrina Carpenter

Wicked: Banda Sonora

ESTRELLA GLOBAL DE LA MÚSICA FAVORITA

África: Tyla

Asia: Stray Kids

Australia: The Kid LAROI

Europa: David Guetta

América Latina: Shakira

América del Norte: Bruno Mars

Reino Unido: Ed Sheeran

CANCIÓN VIRAL FAVORITA

“Apple” – Charli XCX

“Bluest Flame” – Selena Gomez, benny blanco

“Diet Pepsi” – Addison Rae

“Messy” – Lola Young

“Ordinary” – Alex Warren

“Pink Pony Club” – Chappell Roan

“Sports car” – Tate McRae

“That’s So True” – Gracie Abrams