Gabe Kidd: «Daniel Bryan ya no es relevante»

Bryan Danielson no ha sido visto en All Elite Wrestling desde que perdió el Campeonato Mundial AEW contra Jon Moxley en el evento de pago WrestleDream 2024. Ya no es que se dude de si va a regresar sino de que vaya a dar continuidad a su carrera como luchador. La última vez que hablamos de él fue para saber si alguna vez consideró el boxeo.

Pero hablando de él (y del Death Rider que sigue ostentando el título), Gabe Kidd piensa que ya no tiene relevancia en la industria, según le dice a Fightful:

«No tienes que hablarme sobre serpientes. Estoy en una facción con Gedo. Él ha traicionado a todos con los que ha estado. ¿Crees que no pienso en eso? Soy muy consciente y sé cómo detectarlos. Me importa una mierda Daniel Bryan. Daniel Bryan ya no es relevante. Está fuera del juego. Está sentado en su casa en el bosque comiendo hojas. Bien por él. Que se joda.»