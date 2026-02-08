¿Kid Rock en el Super Bowl? ¡No! Kid Rock en WrestleMania 25

Esta noche, en el entretiempo del Super Bowl 2026, la edición Super Bowl LX, veremos al cantante latino y Superestrella WWE, Bad Bunny, quien desde Puerto Rico dirá presente. Bad Bunny pondrá a bailar a los fans presentes en la arena y a cantar en español.

► Kid Rock , otro con pasado en WWE , hará frente al luchador de WWE , Bad Bunny , en el entretiempo del Super Bowl 2026

Aunque, su presentación ha causado escozor en algunos sectores del conservadurismo estadounidense. De hecho, el Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se ha quejado públicamente por el hecho de que Bad Bunny haya sido elegido por la NFL para entretener a los fans.

A Trump no le gustan las críticas de Bad Bunny hacia ICE, la agencia antimigración que cada vez muestra menos corazón y más polémicas. Tampoco, que Bad Bunny en sus videos y en público defienda a la comunidad LGBTI, lo ha llamado «woke». Ante esta situación, Turning Point USA, una organización de conservadores, anunció un All-American Halftime Show. Es decir, un show de entretiempo alternativo al de Bad Bunny. No será en el estadio, sino a través de las plataformas oficiales de Turning Point USA en X, YouTube y Rumble.

En este evento se presentarán Brantley Gilbert, Lee Brice y Gabby Barrett, cantantes de country y de rock y cerrará con broche de oro el también polémico Kid Rock, quien es recordado por su paso por WWE en varias ocasiones. De hecho, en WrestleMania 25, el 5 de abril de 2009, desded el Reliant Stadium en Houston, Texas, Kid Rock cantó en vivo:

Además, aquí les dejamos una lista de las canciones de Kid Rock que se han escuchado a lo largo de la historia en WWE:

American Bad Ass (2000)

Ésta es una de las canciones que se podría escuchar este domingo y que haría estallar al Mercedes-Benz SuperDome si hace su regreso The Undertaker. Fue el primer tema de entrada de la era del «UnderBiker», usado entre los meses de mayo a diciembre del año 2000.

En cuanto a la canción, es el primer sencillo del álbum The History Of Rock del año 2000, teniendo dos versiones. La que esta publicada en la nota es la versión censurada. Además, interpretaron esta canción en Monday Night Raw una semana después del regreso de Taker como el American Bad Ass.

Cocky (2001)

Este sencillo proviene de su álbum homónimo, y que tuvo una dedicatoria especial al rapero estadounidense, Joe-C, fallecido en noviembre del 2000 a causa de la Celiaquía que padecía.

Como dato importante, la canción no fue un sencillo del álbum, pero fue considerada por WWE para ser el tema oficial de la edición 2002 del evento WWE Royal Rumble.

All Summer Long (2007)

La canción que tiene un estilo similar a otro clásico de Kid Rock como lo es Sweet Home Alabama , fue promocionada por WWE como la canción oficial del evento WWE Backlash 2008 , siendo parte del álbum Rock’n’Roll Jesus .

La canción fue lanzada primero en WWE, antes de que saliera a las estaciones de radio y canales de vídeos musicales en el mes de agosto de dicho año. Además, estuvo nominada al Grammy como Mejor interpretación vocal masculina.

So Hott (2007)

Continuando con el álbum Rock’n’Roll Jesus, esta canción fue el primer sencillo de dicho material discográfico en el año 2007. En WrestleMania 25 fue la canción para promocionar la batalla campal de 25 divas por la corona de Miss WrestleMania.

Dicha canción fue interpretada en vivo en el NRG Stadium de Houston, Texas antes de dicha lucha, junto con otras canciones importantes de su repertorio.

Let’s Ride (2012)

Este tema proveniente del álbum Rebel Soul , fue utilizada para la edición 2012 del especial Tribute To The Troops , siendo que este tema le quedo como anillo al dedo al evento. Nomas vean el vídeo con imágenes del ejercito de los Estados Unidos en combate.

Además esta canción fue parte del soundtrack de la película «En El Tornado» del director Steven Quale.

Born Free (2010)

Continuando con el evento de Tribute To The Troops del 2012, esta canción perteneciente al álbum del mismo nombre, siendo una de las canciones más hermosas que haya interpretado Kid Rock en 28 años de carrera.

El tema fue interpretado en vivo en dicho evento.

Celebrate (2012)

Para muchos fanáticos esta canción perteneciente al álbum Rebel Soul, es considerada como la última canción decente que haya tenido el evento WrestleMania, al ser el tema oficial de la edición 30 del Show de Shows.

Además, esta canción se une a la lista de canciones que repitieron como tema principal de un PPV de WWE.

Greatest Show On Earth (2017)

El primer sencillo del álbum Sweet Southern Sugar, fue el tema principal de la edición del año pasado de Survivor Series, con la lucha de ensueño entre los campeones máximos de la empresa: A.J. Styles (Campeón WWE) y Brock Lesnar (Campeón Universal)

Solo le faltaría tener una canción suya para que sea el tema principal de SummerSlam y tener el récord de tener canciones propias en los cuatro eventos granes de WWE.

New Orleans (2007)

Ya para acabar con este playlist, esta canción del álbum Rock’n’Roll Jesus es la última canción que WWE ha seleccionado para ser el tema oficial de un PPV hasta el momento.

Kid Rock en 2023 estuvo haciendo el intro del evento premium WWE SummerSlam 2023:

Y Kid Rock fue inducido al Salón de la Fama WWE en el año 2018: