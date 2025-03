En una noticia bastante interesante, se ha podido saber que uno de los mejores luchadores independientes de su momento, Kid Kash, quien era junto con Davey Richards de los luchadores más solicitados a nivel mundial en su momento a nivel independiente, ha decidido volver de lleno al ring.

Así lo informó Kid Kash, cuyo nombre real es David Tyler Cash y tiene ahora mismo 55 años, a través de su cuenta oficial de X, antes Twitter, con el siguiente mensaje:

I retired in 2017 do to Mounting injuries and reoccurring fast injuries that at that point just needed to treated, healed, and rehabbed. Over the years I've had the replacement surgeries and rehabbed that my body desperately needed. I'm announcing that I am now accepting Bookings

— Kid Kash (@DavidKidKash) March 12, 2025