Inicia en Kickstarter la recaudación para el libro Luchadores vs. Everything

En el vibrante mundo del cine mexicano, pocos géneros capturan la imaginación como el de la lucha libre, donde héroes como Santo se enfrentan a monstruos, vampiros y amenazas sobrenaturales.

Se ha lanzado en Kickstarter un proyecto ambicioso que promete desenterrar los secretos detrás de estas películas icónicas: Luchadores vs. Everything, un libro que explora la historia de una familia pionera en este subgénero cinematográfico.

► El origen del proyecto

Luchadores vs. Everything es un tributo personal al legado del cine de luchadores. El proyecto surge de las raíces familiares de su creadora principal, Viviana García Besné, una cineasta descendiente de la dinastía Calderón. La compañía ‘Cinematográfica Calderón’ fue responsable de producir más de dos docenas de películas que fusionaron la adrenalina de la lucha libre con elementos de horror, ciencia ficción y aventura.

El libro cubre títulos emblemáticos como las primeras películas de Santo filmadas en Cuba, sus encuentros con Drácula, el Hombre Lobo, además de otros títulos como La Mujer Murciélago, Las Mujeres Panteras y Las Lobas del Ring. Lo que hace único a este volumen es el acceso exclusivo a materiales inéditos de los archivos familiares: guiones de rodaje, hojas de llamado, cartas, contratos, demandas judiciales y notas de productores.

Viviana García Besné no está sola en esta aventura. Colabora con David Wilt, un experto en cine y apasionado de la lucha libre, quien aporta análisis profundos. Incluye entrevistas con actores de la era dorada del cine mexicano. El diseño y las ilustraciones corren a cargo de Jeffrey Everett de Rockets are Red, con contribuciones de artistas invitados. La producción está respaldada por Masked Republic, una compañía dedicada a expandir la lucha libre más allá de las fronteras de México.

El proyecto debutó hoy en Kickstarter y ya ha recibido la distinción «Project We Love» de la plataforma, un sello que destaca iniciativas excepcionales.