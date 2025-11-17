Inicia campaña en Kickstarter para libro sobre Enrique Ugartechea y el verdadero origen de la lucha libre

Dio inicio la campaña en Kickstarter para financiar la publicación de un libro que promete revolucionar la historia conocida de la lucha libre mexicana. La obra, titulada La increíble y fascinante historia del profesor Enrique Ugartechea, es resultado de una investigación de cinco años realizada por Ernesto Ocampo en colaboración con Corina Ugartechea, hija del legendario luchador.

La publicación desafía la versión oficial que atribuye a Salvador Lutteroth el traer este deporte a México en 1933. La investigación revela que Enrique Ugartechea ya era el deportista más popular de México durante el porfiriato y las primeras décadas del siglo XX, mucho antes de que Lutteroth fundara su empresa.

► La increíble y fascinante historia del profesor Enrique Ugartechea busca rescatar del olvido al primer ídolo de este deporte en México

«La historia de Ugartechea es fundamental para entender el desarrollo real de la lucha libre en nuestro país», señaló Ernesto Ocampo, autor del libro y editor en jefe de SuperLuchas. «Durante décadas hemos vivido con una versión simplificada. La historia ha convenientemente olvidado a su verdadero primer ídolo».

El libro, de más de 500 páginas, incluye documentación inédita proveniente del archivo personal de Corina Ugartechea, así como investigación en recintos como la Hemeroteca Nacional y el Archivo General de la Nación. Entre sus hallazgos más importantes se encuentra la corrección de mitos históricos, como la falsa afirmación de que Ugartechea «inventó» la lucha libre en 1863, cuando en realidad nació en 1881.

Enrique Ugartechea, además de ser luchador profesional, fue también pionero del boxeo en México, actor de cine y periodista. Su figura conecta con múltiples episodios históricos y personajes clave del México de principios del siglo XX.

La campaña en Kickstarter busca financiar la impresión de la primera edición del libro y ofrecerá a los patrocinadores recompensas exclusivas como ejemplares firmados, contenido adicional sobre la investigación y material gráfico inédito.

«Este proyecto representa una oportunidad única para los aficionados a la lucha libre, el boxeo y la historia de México de conocer una historia que nunca antes había sido contada en su totalidad», agregó Ocampo.

Los interesados pueden ya apoyar el proyecto y asegurarse su copia de esta obra que promete cambiar para siempre la comprensión histórica del deporte profesional en México.