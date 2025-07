Khan, entre los 15 mayores imperios deportivos

La familia Khan figura entre los imperios deportivos más valiosos del mundo en 2025. CNBC ha clasificado a los propietarios de All Elite Wrestling (Lucha libre), los Jacksonville Jaguars (NFL) o el Fulham (Premier League) como el 13.º imperio deportivo más valioso del mundo, con una valoración combinada de 9.880 millones de dólares gracias a sus activos.

Kroenke Sports & Entertainment on top at $21.2b.

CNBC’s Most Valuable Sports Empires 2025: Here’s how the top 20 empires in the world stack up https://t.co/wh8RM8kb3n

— Mike Ozanian (@MikeOzanian) July 8, 2025