El campeón de peso mediano de la UFC, Khamzat Chimaev, se ha burlado de Sean Strickland tras su victoria en el UFC 319.

Como sabemos, Khamzat Chimaev es un auténtico monstruo, y además es el nuevo rey de la división de peso mediano. Logró ese objetivo dominando a Dricus du Plessis de principio a fin en el evento principal del UFC 319, y ahora está listo para convertirse en una de las mayores estrellas de las artes marciales mixtas.

Sean Strickland, por su parte, es un excampeón por derecho propio. También ha sido un crítico abierto de Khamzat Chimaev desde hace tiempo, hasta el punto de incluso predecir que Dricus du Plessis ganaría en el UFC 319. Por supuesto, se equivocó.

En una entrevista reciente, Khamzat Chimaev opinó sobre las críticas de Sean Strickland.

► Khamzat Chimaev se burla de Sean Strickland

«Podríamos derribarlo muchas veces, pero ¿cómo podría él derribarme a mí? Vamos. A este tipo le gané en todo, incluso en golpeo. Pero este tipo habla demasiado. Así que es un tipo gracioso«.

Chimaev siempre ha sido de los que están dispuestos a enfrentarse a cualquier rival, así que quién sabe, tal vez Strickland pueda ganarse una oportunidad por el título con otra victoria.

Incluso si no lo hace, no podemos imaginar que deje de lanzar golpes hacia Khamzat pronto en medio de lo que se está convirtiendo rápidamente en una de las divisiones más emocionantes del deporte.