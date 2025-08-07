Khamzat Chimaev no cree que el estilo poco ortodoxo de Dricus Du Plessis suponga un gran problema cuando se enfrenten en el octágono.

Chimaev (14-0 MMA, 8-0 UFC) se enfrentará a Du Plessis (23-2 MMA, 9-0 UFC) por el título de peso medio en el evento principal que se celebrará en el United Center de Chicago, Illinois, el 19 de agosto.

A lo largo de su ascenso a la cima de la división de 185 libras, el estilo de pelea poco convencional de Du Plessis ha llamado la atención de muchos analistas. A pesar de parecer algo descoordinado y torpe en ocasiones, «Stillknocks» sigue invicto en la UFC.

Las victorias sobre antiguos campeones como Robert Whittaker, Sean Strickland e Israel Adesanya le ayudaron a conquistar —y defender con éxito— el cinturón de peso medio.

Aunque el estilo poco convencional de Du Plessis ha creado problemas a todos los oponentes de la UFC a los que se ha enfrentado hasta ahora, Chimaev no espera que le suponga un problema en el UFC 319.

«Todo el mundo dice que tiene un estilo extraño, muy extraño, pero eso es MMA, el estilo MMA», dijo Chimaev a los periodistas en una rueda de prensa previa a la próxima pelea por el título. «No creo que sea un (peleador) loco y extraño, pero hace su trabajo. Lo hace bien y es un buen peleador. Yo soy mejor».

Desde que firmó con la UFC en 2020, Khamzat Chimaev se ha ganado la reputación de ser uno de los peleadores más peligrosos de la plantilla, especialmente en las primeras etapas de una pelea.

Su rápida victoria por sumisión sobre el ex campeón de peso medio Robert Whittaker el pasado mes de octubre fue un claro ejemplo de «Borz» en su mejor momento: un derribo temprano, dominio total en el suelo y una brutal sumisión para cerrar el espectáculo.

Ahora, mientras se prepara para disputar el título de Dricus Du Plessis el 16 de agosto, Chimaev insiste en que el plan de juego sigue siendo el mismo, a pesar de que hay mucho en juego.

«Cuando alguien está tumbado en la lona, lo que importa es lo extraño que seas en el suelo», dijo Chimaev. «Ground and pound, sumisiones… a ellos no les importa tu estilo. Ya veremos. Estaremos encantados de verle en la jaula. Peleamos con golpes, lucha libre y grappling. Quiero saber cómo se las apaña».