Khamzat Chimaev quiere que Jon Jones permanezca retirado

Khamzat Chimaev elogió a Jon Jones y cree que no tiene nada más que demostrar.

Jones (28-1 MMA, 22-1 UFC) se retiró y renunció a su título de peso completo de la UFC en junio. Sin embargo, en cuanto surgió la idea de un evento en la Casa Blanca, Jones expresó su interés en volver a pelear y regresó al grupo de pruebas antidopaje de la UFC. Según la base de datos de pruebas, Jones ya presentó una muestra.

Chimaev, que admiraba a Jones, no quiere volver a ver pelear al ex campeón de dos divisiones de la UFC.

«Claro que es el mejor de las MMA. Si alguien puede ser el rey de las MMA, él lo es. Es un tipo buenísimo y un luchador increíble. Me gusta ver sus peleas, lo especial que es. Si le va mal, de alguna manera lo soluciona con la victoria. Es un tipo especial en las MMA. Podemos decir que este tipo es MMA, es una leyenda. Me alegra verlo terminar invicto ahora, y espero que nunca regrese«.

Jones dejó vacante su cinturón de peso completo antes de unificarlo con Tom Aspinall, quien desde entonces ha sido ascendido a campeón indiscutible. Chimaev tenía opiniones divididas sobre cómo habría sido esa pelea, pero confía en que un Jones en su mejor momento ganaría.

«Él (Jones) podría (vencer a Aspinall), pero no podemos ser eternos. Si le ganaba a ese joven (Aspinall), quizá también pudiera vencer a Jon Jones, pero con la edad, es diferente. Pero si usas al joven Jon Jones contra cualquiera, le va a ganar a cualquiera. Cada día hay más gente envejeciendo. Me alegra que esté acabado. Es una leyenda y está invicto. Es una buena imagen para todos. Se volvió increíblemente talentoso y extremadamente trabajador».