Khalil Rountree y un «desconocido» Alex Pereira

Si alguien sabe lo que es enfrentarse a la mejor versión de Alex Pereira, ese es Khalil Rountree Jr.

Rountree Jr. (13-6 MMA, 9-6 UFC) se enfrentó a Pereira (12-3 MMA, 9-2 UFC) por el título semicompleto de la UFC en su último combate, el UFC 307 de octubre. El «Caballo de Batalla» ofreció una actuación enérgica antes de ser derrotado por el brasileño en el cuarto asalto.

Pereira se enfrentó a Magomed Ankalaev (21-1-1 MMA, 12-1-1 UFC) en el UFC 313 el pasado mes de marzo, y perdió su título ante el ruso por decisión unánime. «Poatan» luchó para generar mucha ofensiva durante esa pelea y parecía un peleador diferente en comparación con el que derrotó a Rountree Jr, así como a gente como Jiří Procházka y Jamahal Hill en peleas recientes.

Durante una aparición en MMA Today esta semana, Rountree Jr. sugirió que Pereira no parecía él mismo en su aparición más reciente dentro del octágono.

«Fue difícil para mí ver esa pelea y puntuarla, ¿sabes?», respondió Rountree Jr. cuando se le preguntó su opinión sobre cómo habían puntuado los jueces la pelea entre Pereira y Ankalaev.

«Fue muy difícil para mí verlo desde el punto de vista del análisis, porque yo estaba allí, en primera fila. Y cuando vi salir a Alex, yo sólo… por alguna razón, ni siquiera sé si tengo razón al decir esto. Si esto surge y Alex, ya sabes, lo explica, entonces está bien. Pero sentí que el Alex que salió esa noche era un Alex diferente al que salió la noche que él y yo peleamos. Yo sólo lo vi porque yo todavía estaba, yo sé lo que es estar allí en la jaula.

«Y entonces este tipo viene allí, ya sabes, como me acuerdo de eso. Recuerdo ese día todos los días. Así que cuando lo vi salir para Ankalaev, Acabo de ver como un tipo diferente. Sé que a veces se toma su tiempo, que da patadas en la pantorrilla, que lee los movimientos del rival, pero después del segundo (o) tercer asalto, cuando vi que no atacaba, el resto de mi experiencia en la pelea fue de frustración, ¿sabes?

«Yo estaba como … Ni siquiera podía realmente verlo. Yo estaba como ‘No entiendo lo que está pasando porque no debería ser así, no tiene por qué ser así’, ¿sabes? Así que no sé cómo la puntué. Acabo de verlo y yo estaba como confundido, porque yo esperaba que el mismo tipo que vino y me peleó para ir allí y hacer lo mismo.

«Quería ver lo que la experiencia fue como desde el exterior, ¿sabes? Como una especie de bien, sí, recuerdo haber estado allí y yo estaba como ‘no, no era nada como esto cuando yo estaba allí, como ¿qué diablos? »