Khalil Rountree Jr dio todo lo que tenía en su pelea por el título con el actual campeón de peso semipesado Alex Pereira en el UFC 307, y así, a pesar de ser finalmente TKO en el cuarto asalto, dice que todavía se sentía contento dentro de sí mismo antes, durante y después.

«Fue un poco surrealista estar frente a él en momentos, en el cara a cara y esas cosas», dijo Rountree a Fight Energy Films. «Pero yo pedí esa pelea desde el principio. Siempre supe que quería pelear con él, así que cuando estuve allí, fue algo más … esto es lo que he querido, esto es lo que siempre he imaginado. …

«Lo único que realmente puedo recordar es simplemente ser feliz. Incluso en el momento en que terminé en el cuarto asalto, me sentí muy feliz durante toda la pelea. Sentí que estaba donde debía estar. Sentía que pertenecía a ese lugar. Era como vivir en un sueño, sólo había felicidad y emoción en esos momentos».

Rountree se ganó muchos elogios esa noche por la forma en que actuó contra un rival tan duro, y ese respeto recién descubierto le está ayudando a alimentarse mientras el púgil de 34 años mira hacia lo que viene.

«Creo que el punto de reflexión es que ahora estoy centrado en mejorar, porque quiero seguir ganando. Quiero seguir haciendo peleas emocionantes, pero quiero seguir en el camino de convertirme en campeón. Sigo queriendo serlo y voy a trabajar para conseguirlo.

«Pero también es agradable que, aunque no sea campeón, tenga el nivel de respeto y reconocimiento que tendría un campeón. Es una posición extraña, pero está bien. Aún me queda trabajo por hacer».

Rountree también cree que la pelea le enseñó una lección dura, pero al fin y al cabo valiosa y alcanzable, sobre lo que tiene que mejorar para convertirse en campeón.

«Creo que de cara al futuro, será bueno tener precaución, pero me veo realmente capaz de soltarme de cara al futuro. No quiero hacerlo, lo he dado todo. Lo he dado todo. He llegado hasta el final, pero creo que aún me queda mucho por dar. Creo que, en lo que respecta a mi habilidad e inteligencia, hay algo de espacio ahí.

«Hasta ahora no sabía que necesitaba aprender más. Obviamente, no importa lo que pase, tenemos que seguir creciendo, tenemos que seguir aprendiendo; pero creo que esta pelea realmente lo puso en perspectiva. Me ha ayudado a ver la diferencia entre dónde quiero estar y dónde estoy. Me ha despertado».