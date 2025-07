Khalil Rountree Jr. ha respondido al campeón de peso semipesado de la UFC, Magomed Ankalaev.

Rountree Jr. (14-6 MMA, 10-6 UFC) se enfrentará al excampeón Jiri Prochazka en el UFC 320 el 4 de octubre, la misma cartelera encabezada por la pelea por el título de peso semipesado entre Ankalaev (21-1-1 MMA, 12-1-1 UFC) y el hombre al que derrotó por el cinturón en marzo, Alex Pereira (12-3 MMA, 9-2 UFC).

Tanto Rountree Jr. como Prochazka han sufrido recientemente derrotas ante Pereira, pero ninguno de los dos se ha enfrentado a Ankalaev dentro del octágono. Si el campeón daguestaní defiende con éxito su título por primera vez el 4 de octubre, el ganador entre Rountree Jr. y Prochazka será probablemente el siguiente en disputar el título.

«Solo dice tonterías, y odio a la gente que dice tonterías», dijo Rountree sobre Ankalaev durante su aparición en The Joe Rogan Experience esta semana. «Simplemente no me gusta. No me gusta la gente que dice tonterías sin motivo. Si no te he dicho nada, si nunca he mencionado tu nombre, ¿por qué me dices tonterías o hablas mal de mí o me faltas al respeto?».

Tras perder ante «Poatan» en el UFC 307 el pasado mes de octubre, Rountree Jr. se recuperó de forma impresionante, superando al antiguo campeón de peso semipesado de la UFC Jamahal Hill en cinco asaltos en el UFC Baku el mes pasado.

Sin embargo, su actuación provocó reacciones encontradas, y Ankalaev tuiteó que se había «quedado dormido» mientras veía el combate. Rountree Jr. cree que las nuevas provocaciones del campeón son un intento de desviar la atención de su propia falta de carisma.

«Lucha mejor», dijo Rountree. «Odio (las provocaciones). Las odio, joder. Me molestan mucho. Las odio porque son jodidamente innecesarias, y aunque soy adulto, he tenido que lidiar con esta m*erda toda mi vida y es una forma jodidamente tóxica de ser y se está transmitiendo a través de las redes sociales y los niños están recibiendo palizas por ello y nosotros somos hombres adultos en una gran plataforma donde la gente nos admira por muchas cosas diferentes y nos ven como jodidos gladiadores y esto es lo que tú eliges hacer.

«Tenemos una responsabilidad. Siento que como atletas, como campeones número uno, como campeones, tenéis una responsabilidad. Tenéis un cinturón alrededor de la cintura y todos estos ojos y micrófonos, y eso es lo que vais a elegir decir, hablar m*erda y degradar mi nombre, y ni siquiera estoy por encima de vosotros. Ni siquiera os estoy retando a una pelea y ¿queréis mencionarme? Eso, para mí, es como, tío, emplea tu tiempo sabiamente«

«Así que, en cierto modo, es una motivación para mí, porque pienso: «Yo no haré eso». Creo que hay muchas cosas diferentes que se pueden hacer cuando tienes ese cinturón. Es un honor tenerlo. Conlleva una responsabilidad, hay cosas que puedes hacer con él. No se trata solo de ti. Date cuenta de la responsabilidad que tienes cuando ostentas ese título».