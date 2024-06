Con la victoria de Islam Makhachev sobre Dustin Poirier en UFC 302 el pasado fin de semana, el campeón de peso ligero sigue recibiendo más elogios con cada pelea.

Hubo un periodo de tiempo en el que la gente se cuestionaba si podría estar a la altura de las expectativas que había dejado Khabib Nurmagomedov. «El Águila» se retiró y dejó vacante el título de las 155 libras en la cima del deporte. En los últimos tiempos, Makhachev ha recogido ese guante y ha corrido con él.

Tanto es así que incluso se discute quién es el mejor peleador, lo cual es sorprendente teniendo en cuenta lo dominante que era Nurmagomedov en la división. Los dos amigos cercanos y compañeros de entrenamiento podrían ser los dos mejores pesos ligeros de todos los tiempos, pero ¿qué pasaría si alguna vez se enfrentaran?

► Eddie Álvarez se inclina por Khabib al predecir una hipotética pelea con Makhachev

Durante su aparición en The MMA Hour, Eddie Álvarez fue preguntado por Ariel Helwani a quién elegiría en esta hipotética pelea de ensueño.

Al igual que en la conversación sobre cuál de los dos es mejor peleador, el debate se reduce a la agresividad y la mentalidad de Nurmagomedov frente a las habilidades más completas de Makhachev.

Álvarez, ex campeón del peso ligero, dio una ligera ventaja a «El Águila» porque su estilo de pelea le hace sufrir menos daños. Makhachev ha demostrado tener mucha más confianza a la hora de golpear, pero esto también significa que asume más riesgos y recibe muchos más golpes que su entrenador.

«Oh hombre, gran pelea … Creo que (la ganaría) Khabib. Quiero decir, especialmente basado en cuánto daño recibió Islam contra Dustin, ¿sabes lo que quiero decir? Creo que si tuviera que hacerlo, creo que basado en eso. Y creo que es mucho – es una pelea aburrida de ver, muy (aburrida). No es algo que nunca estaría interesado en ver o, tal vez los fans sólo porque son hermanos (quisieran ver ésa pelea), pero no es algo que me interesaría ver. Creo que sería una partida de ajedrez que sólo verían peleadores de alto nivel».