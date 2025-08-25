Khabib: «Topuria no tiene posibilidad contra Tsarukyan»

Khabib Nurmagomedov cree que Arman Tsarukyan es un mal enfrentamiento para el campeón de peso ligero de UFC, Ilia Topuria.

Chael Sonnen confía en que la UFC planea reservar el próximo combate entre Topuria (17-0 MMA, 9-0 UFC) y Tsarukyan (23-3 MMA, 9-2 UFC), pero Tsarukyan cree que probablemente tendrá que conseguir una victoria más. Topuria declaró recientemente que dejaría vacante su cinturón antes de defenderlo contra Tsarukyan .

Nurmagomedov ve a Tsarukyan como la mayor amenaza para Topuria.

«No veo a Topuria con posibilidades. Arman pelea muy bien a distancia contra los golpeadores. Mantiene bien la distancia, trabaja mejor con sus patadas y ahora Arman ha mejorado mucho. Tiene imágenes que puede estudiar y analizar. Si hubieran peleado hace tres años, quizás no habría sido tan cauteloso. Pero ahora, se puede ver claramente el peligro que representa Topuria. Creo que ahora mismo, el mejor peso ligero es Tsarukyan».

¿Entonces, qué es lo que hace que Nurmagomedov esté tan seguro de que Tsarukyan le ganará a Topuria?

«Se debe a su estilo de MMA, no solo a la lucha. Arman puede derribar a la gente. Tiene buenos codos en el suelo, codos muy buenos. Puede agarrar, someter, tomar la espalda… Diría que Arman tiene un 80-20 por ciento a su favor: su lucha, su presión, su físico. Todo importa. Es casi 10 centímetros más alto, si no me equivoco. Es más pesado, y la noche de la pelea, será el hombre más grande. Y, por supuesto, la lucha juega un papel fundamental, especialmente en peleas como esta». Todos conocemos el nivel de lucha que tenían (Max) Holloway y Charles Oliveira. Es prácticamente inexistente. Son golpeadores. Se adelantaron y los atraparon. Pero un tipo que agarra una pierna, lucha, agarra el cuerpo, lucha… Topuria no se ha enfrentado a eso. Solo ha peleado con golpeadores. (Alexander) Volkanovski no lucha, los demás no luchan. Menciona al menos a uno de sus oponentes que use al menos un 20% de lucha; no el 50, solo el 20%.

Puede que Tsarukyan tenga que ganar una pelea más antes de tener su oportunidad ante Topuria, pero Nurmagomedov dice que eventualmente será indiscutible.

«Es una pelea interesante. Sé que la UFC es cautelosa. No quieren que se lo lance a Topuria demasiado pronto. Ahora mismo, Topuria es una estrella más grande que Arman. Pero si Arman consigue una gran victoria, ¿Dónde podrán esconderlo? No podrán».