Khabib reacciona al cambio de oponente para pelea por el título en UFC 311

Khabib Nurmagomedov, miembro del Salón de la Fama de la UFC, sabe un par de cosas sobre cambios de oponentes de último momento.

Nurmagomedov, uno de los mejores ex campeones de peso ligero de este deporte, se ha convertido en un entrenador increíble. En UFC 311, estará en la esquina de Islam Makhachev, quien ya no defenderá su título ante Arman Tsarukyan sino ante Renato Moicano .

La noticia del cambio de bando se conoció el viernes por la mañana, después del pesaje oficial del evento. Tsarukyan se vio obligado a retirarse debido a una lesión en la espalda. En su lugar, Moicano, que tenía previsto enfrentarse a Beneil Dariush en el evento, dio un paso adelante para aprovechar la gran oportunidad de pelear por el título de peso ligero.

“Sinceramente, lo supe ayer a la 1 am, por la noche antes de irme a dormir. Sinceramente, esto le puede pasar a cualquiera.

“Si recuerdan marzo de 2017, a mí también me pasó. Después de eso, fui al hospital, me operaron, volví y le dije a UFC que si fue mi error, que me dieran el mejor. Voy a vencer a este tipo y merecer mi oportunidad por el título. A mí me pasó lo mismo, ya saben, solo quiero desearle todo lo mejor”.

Fue en UFC 209 donde Nurmagomedov tenía previsto enfrentarse a Tony Ferguson por tercera vez. Sin embargo, Nurmagomedov fue hospitalizado debido a complicaciones con su corte de peso y nunca llegó a pesarse oficialmente.

Nurmagomedov demostró su valía al derrotar a Edson Barboza unos meses después, y luego peleó por el título en abril de 2018. En otro reemplazo con poca antelación, Nurmagomedov estaba programado para enfrentar a Max Holloway, pero debido a otro problema con un corte de peso, terminó enfrentándose y derrotando a Al Iaquinta para convertirse en campeón.

Nurmagomedov espera que Tsarukyan se recupere de este revés de manera similar, y también cree que Moicano dará lo mejor de sí para aprovechar al máximo su oportunidad.

«Ya sabes, es joven, es duro. Puede volver. Tiene que sobrevivir a esta situación y volver«.

“Creo que nuestro nuevo evento principal, Moicano, tiene mucha experiencia en UFC. ¿Cuántos años, como 10 u 11 años en UFC? Tiene una racha de cuatro victorias y está en su mejor momento. Es una buena pelea. Por supuesto, no es como Arman e Islam, pero sigue siendo una pelea muy competitiva y no vamos a subestimar a este tipo”.