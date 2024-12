En una fascinante conversación con Henry Cejudo, «El Águila» desmenuzó cómo el ex doble campeón no sólo puede reconquistar su antiguo cinturón de campeón de la UFC, sino lograrlo en el transcurso del próximo año.

► Khabib Nurmagomedov dice que ‘no hay otra opción’ que Cejudo vs Pantoja

Henry Cejudo está desesperado por volver a la conversación por el título de la UFC, aunque al hablar con Khabib Nurmagomedov, ‘Triple C’ declaró que es más probable que vaya por el cinturón del peso mosca ahora que ha llegado su primo Umar Nurmagomedov.

«Creo que Merab es una buena pelea para Umar; creo que Umar estilísticamente es demasiado f***** buen hombre, incluso para mí hermano, estoy pensando en bajar a 57Kg [125lbs] debido a tu primo… Real reconoce real». dije Cejudo.



Según el legendario ex campeón de peso ligero, «no hay otra opción» para la promoción que hacer Alexandre Pantoja vs Henry Cejudo a mediados de 2025.

«No hay otra opción que [Alexandre] Pantoja, no hay pelea [de otra manera]… No hay otra opción. Creo que si quieren una gran pelea para esta categoría de peso, tienen que hacer esto – Cejudo vs Pantoja sería grande.

«Tenemos que reconocer las cosas reales, ya sabes. Como estoy hablando de ti, creo que eres todo para este deporte, pero si yo soy un promotor como Dana [White], yo trataría de hacer Pantoja pelea con usted porque no hay nadie más … Cejudo vs Pantoja va a ser grande «.

Cejudo puede estar actualmente en una racha de dos peleas perdidas – cayendo decisiones a Merab Dvalishvili y Aljamain Sterling – pero hay una cosa que Cejudo siempre tendrá sobre sus competidores, la experiencia olímpica.

«Pero la gente subestima una cosa, [eres] campeón olímpico, esto no es normal [para otras] personas, esto es como uno más que otras personas, no entienden el nivel de campeón olímpico», continuó Nurmagomedov.