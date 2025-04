La lista de pesos ligeros de la UFC que piden una oportunidad para pelear con Islam Makhachev (27-1 MMA, 16-1 UFC) sigue creciendo, pero todavía no parece que estemos cerca de saber a quién se enfrentará el campeón de las 155 libras.

El ex campeón de peso ligero Khabib Nurmagomedov -quien entrena a Makhachev- se refirió a un posible paso a las 170 libras para el actual campeón de las 155 libras.

Sin embargo, dijo que el cambio dependería del resultado de la próxima pelea por el título de peso welter entre Jack Della Maddalena (17-2 MMA, 7-0 UFC) y el compañero de entrenamiento ocasional de su equipo, Belal Muhammad (24-3 MMA, 15-3 UFC).

«Islam quiere pelear en 170», dijo Khabib a Adam Zubayraev en una entrevista en su canal de YouTube.

«Pero no podemos subir porque Belal es el campeón que está muy cerca de nosotros. No podemos cambiar nuestras relaciones por cinturones. No somos así. Los que nos lo ofrecen no ven las cosas como nosotros, así que en este caso tenemos puntos de vista diferentes».

«Si Maddalenaa fuera el campeón, el Islam pelearía con él seguro. Por lo que veo, la UFC está esperando al evento de mayo en el que Belal y Maddalena pelearán entre sí. Realmente quiero con todo mi corazón que Belal gane, pero si Maddalena gana, creo que la UFC podría ofrecerle a Islam esta pelea por el título en 170.»

► Khabib califica a los contendientes del peso ligero de la UFC

Makhachev estaba programado originalmente para enfrentarse a Arman Tsarukyan (22-3 MMA, 9-2 UFC) en UFC 311 en enero, pero la pelea se cayó en el último momento cuando el retador armenio se retiró debido a una lesión en la espalda.

Makhachev sometió con relativa facilidad a Renato Moicano, sustituto de última hora, y Tsarukyan vuelve a formar parte de la creciente lista de aspirantes a las 155 libras, que ahora incluye al ex campeón del peso pluma Ilia Topuria (16-0 MMA, 8-0 UFC).

«La Leyenda» dejó recientemente vacante el título de las 145 libras y espera ser el próximo en enfrentarse a Makhachev, pero Khabib cree que Tsarukyan es más merecedor de la próxima oportunidad por el título.

«Creo que Tsarukyan sería más competitivo», dijo Nurmagomedov. «Creo que Arman es un peleador más sólido que Topuria. Topuria es un buen peleador en 145, pero no lo hemos visto en 155 todavía. Espero que Arman sea más competitivo contra Islam a 155 que Topuria».