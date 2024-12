Khabib Nurmagomedov: «Cejudo es la única gran pelea para Pantoja»

Si el campeón de peso mosca de UFC Alexandre Pantoja se está quedando sin opciones, Khabib Nurmagomedov tiene una sugerencia.

Pantoja (29-5 MMA, 13-3 UFC) ya ha logrado tres defensas de título ante Brandon Royval, Steve Erceg y, más recientemente, ante Kai Asakura en UFC 310. Tiene victorias sobre la mayoría de los 15 pesos mosca más importantes de UFC.

Nurmagomedov cree que el ex campeón dual de UFC Henry Cejudo (16-4 MMA, 10-4 UFC) es exactamente el tipo de oponente que Pantoja necesita en este momento de su carrera.

“No hay otra opción para Pantoja. No hay pelea. Creo que si quieren una gran pelea en esta categoría de peso, tienen que hacer esto: Cejudo vs. Pantoja”.

Cejudo insinuó su regreso al peso mosca después de sufrir derrotas consecutivas ante Aljamain Sterling y Merab Dvalishvili en el peso gallo. Cejudo dejó vacantes sus títulos de peso mosca y gallo cuando se retiró por tres años en mayo de 2020.

Nurmagomedov le preguntó a Cejudo si puede volver a alcanzar el peso mosca.

“Sí, puedo lograrlo. Solo se necesita mucha disciplina. Tal vez tenga que ayunar durante una semana, perder unos 5 kilos y, a partir de ahí, seguir una dieta estricta. Creo que solo bebería agua y perdería unos 7 kilos”.

Nurmagomedov se enfrentó a Cejudo, de 37 años, con una dura realidad en lo que respecta al tiempo.

“Tenemos que reconocer las cosas reales. Por ejemplo, si hablo de ti, creo que eres viejo para este deporte. Pero, si soy un promotor como Dana (White), trato de hacer que Pantoja pelee contigo porque no hay nadie más. No hay nadie más. Cejudo vs. Pantoja va a ser un gran nombre. Trae a alguien viejo con un gran nombre, haz que pelee”.

Cejudo está de acuerdo en que sería una gran pelea para Pantoja.

“Incluso si me venciera, eso lo elevaría porque venció a una leyenda«.

Cejudo no ha competido desde la derrota por decisión unánime ante Dvalishvili en febrero pasado en UFC 298. Nurmagomedov le aconseja que baje lentamente hasta el peso mosca.

“¿Sabes lo que necesitas? Simplemente pelear en 135 (libras) para recuperar tu cuerpo. Cuando ganes esta pelea, después de eso no intentes tomarte largas vacaciones. Hablamos de legado: tienes que ser disciplinado.

“Peleas en febrero, despegas en marzo y te lanzas al campo de entrenamiento de abril. Pelea en junio o julio, International Fight Week en 125 por el título. ¿Te imaginas regresar y ganar el título de 125? Puedes. Voy a hablar con Dana también”.