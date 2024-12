Khabib Nurmagomedov admite que no le gusta su nuevo rol en las MMA

Khabib Nurmagomedov ha pasado a ser entrenador de MMA desde que se retiró de la competición activa. Sin embargo, el ex campeón ha admitido que su nuevo rol no es precisamente el que más le gusta.

Nurmagomedov tiene un récord legendario en MMA, habiendo sido el campeón de peso ligero de UFC con el reinado más largo, título que mantuvo desde abril de 2018 hasta marzo de 2021.

Con un récord impecable de 29 victorias y cero derrotas, Khabib es considerado uno de los mejores artistas marciales mixtos de todos los tiempos. Sus logros se consolidaron aún más con su incorporación al Salón de la Fama de la UFC en junio de 2022. Su última pelea en UFC 254 en octubre de 2020 terminó con una victoria por sumisión sobre Justin Gaethje.

A pesar de haberse alejado de la competición activa, Khabib sigue guiando a sus compañeros de equipo hacia el éxito. Sin embargo, cuando se anunció que Islam Makhachev y Umar Nurmagomedov competirían de forma consecutiva en UFC 311, «The Eagle» expresó sentimientos encontrados sobre sus responsabilidades como entrenador.

“No me gusta [entrenar], pero tengo que estar aquí. Será una noche muy importante para nosotros en UFC 311, con Tagir [Ulanbekov], Umar por el título e Islam defendiendo su cinturón. No puedo estar en casa; tengo que estar aquí, pero no me gusta esto”.