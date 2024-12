Khabib Nurmagomedov ha hecho la transición a entrenador en las MMA desde que se retiró de la competición activa. Sin embargo, el ex campeón ha admitido que el nuevo papel no es exactamente su favorito.

Nurmagomedov ostenta un récord legendario en las MMA, ya que ha sido el campeón de peso ligero de la UFC que más tiempo ha reinado, título que ostentó desde abril de 2018 hasta marzo de 2021.

Con un impecable récord de carrera de 29 victorias y cero derrotas, Khabib es ampliamente considerado como uno de los mejores artistas marciales mixtos de todos los tiempos. Sus logros se solidificaron aún más con su ingreso en el Salón de la Fama de la UFC en junio de 2022. Su última pelea en UFC 254 en octubre de 2020 terminó con una victoria por sumisión sobre Justin Gaethje.

Desde que abandonó la pelea en 2020, Nurmagomedov se ha dedicado a tiempo completo a asesorar a algunos de los principales nombres de las MMA. Desde promesas hasta élites establecidas como Makhachev y Umar, la influencia de Nurmagomedov como entrenador es incuestionable.

Pero incluso los grandes de todos los tiempos, como Nurmagomedov, acaban agotados por la rutina constante asociada a las MMA, especialmente como líder de hombres. A pesar de alejarse de la competición activa, Khabib sigue guiando a sus compañeros hacia el éxito.

Khabib Nurmagomedov está a semanas de lo que probablemente será una de las noches más ajetreadas de su vida. En el UFC 311, su primo Umar luchará contra Merab Dvalishvili por el cinturón del peso gallo en el combate coestelar, y su principal protegido, Islam Makhachev, encabeza la cartelera en una revancha contra Arman Tsarukyan.

Sin embargo, cuando se anunció que Islam Makhachev y Umar Nurmagomedov competirían espalda con espalda en UFC 311, «The Eagle» expresó sentimientos encontrados sobre sus responsabilidades como entrenador.

«No me gusta [entrenar], pero tengo que estar aquí», dijo Khabib en un video subido por Demetrious Johnson. «Va a ser una noche muy grande para nosotros en UFC 311, con Tagir [Ulanbekov], Umar por el título, e Islam defendiendo su cinturón. No puedo estar en casa; tengo que estar aquí, pero esto no me gusta».

Las admisiones de Nurmagomedov son a pesar de un rápido ascenso a la cima de los rangos de entrenamiento en la MMA moderna. Grandes nombres como el campeón del peso wélter de la UFC Belal Muhammad han trabajado bajo la tutela de Nurmagomedov y han registrado algunos de los mejores resultados de sus carreras en la jaula.