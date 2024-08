Una de las mayores rivalidades sin una conclusión ganó un poco más de atención durante la noche, con el ex campeón indiscutible de peso ligero, Khabib Nurmagomedov deseando ex campeón interino, Tony Ferguson bien en su potencial retiro de las artes marciales mixtas.

El veterano contendiente Ferguson, presente en el programa principal de UFC Abu Dhabi durante la noche en su regreso al peso wélter, sufrió un récord de ocho derrotas consecutivas en el octágono, en forma de una sumisión por estrangulamiento en el primer asalto contra Michael Chiesa.

Ferguson, veterano de Oxnard, dejó un único guante sobre la lona del octágono en un posible retiro y afirmó que se llevaría el segundo guante a casa para hablar con su mujer y su familia sobre el final de su carrera.

Sin embargo, momentos después, Ferguson afirmó que no era el momento adecuado para poner fin a su permanencia en los deportes de combate, antes de lanzar su guante a un miembro de la multitud – y aludiendo a un posible traslado a una promoción diferente si Dana White no continúa contratándolo.

«Vamos a pensar en otra cosa», dijo Tony Ferguson a los medios de comunicación reunidos después de UFC Abu Dhabi. «Si esos fans de ahí fuera están dispuestos a gastarse miles de dólares y volar para venir a verme competir a algún sitio. Les garantizo que me seguirán a algún sitio. Y eso es lo más humilde que puedo decir, porque no importa dónde esté, no importa lo que esté haciendo, voy a mejorar y mejorar y mejorar.«

► Khabib Nurmagomedov le desea lo mejor a Tony Ferguson en su retiro

Sin embargo, un antiguo enemigo de Ferguson desde hace mucho tiempo -el mencionado-, Nurmagomedov etiquetó a The Ultimate Fighter 13 como uno de los mejores peleadores de todos los tiempos.

«No es una sorpresa para mí porque tiene 40 años«, dijo Khabib Nurmagomedov. «¡Sólo quiero desearle todo lo mejor! Él está realmente en el mejor que jamás lo haya hecho en UFC. Sólo quiero desearle todo lo mejor. Su vida apenas comienza«.