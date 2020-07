Khabib Nurmagomedov vuelve a entrenar tras la muerte de su padre

El regreso de Khabib Nurmagomedov al octágono sigue siendo cuestionado luego de la muerte de su padre y su entrenador de mucho tiempo el 3 de julio, pero el campeón de peso ligero de UFC está tomando medidas para volver a hacer lo que mejor sabe hacer.

En las redes sociales, aparecieron fotos del peleador Dagestani entrenando en un ring con guantes y espinilleras. Esta es la primera vez que se ve al campeón de peso ligero entrenando desde las trágicas noticias de principios de este mes.

El padre de Khabib, Abdulmanap, murió a la edad de 57 años debido a complicaciones derivadas de COVID-19. Nurmagomedov reaccionó a la trágica noticia de su fallecimiento en una sincera publicación en las redes sociales.

"Y tu Señor ha decretado que no adores excepto a Él, y a los padres, buen trato. Ya sea que uno o ambos lleguen a la vejez mientras estén contigo, no les digas tanto como, 'uff', y no los rechaces, sino háblales una palabra noble. Y bajo el ala de la humildad por misericordia y diga: 'Mi Señor, ten piedad de ellos cuando me criaron cuando era pequeño'".