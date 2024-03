Khabib: «Justin Gaethje vs. Max Holloway no tiene sentido»

Khabib Nurmagomedov está confundido por las reservas actuales de UFC en la división de peso ligero. Nurmagomedov (29-0 MMA, 13-0 UFC), ex campeón de peso ligero de UFC, ha visto a su buen amigo y protegido Islam Makhachev tomar las riendas en la categoría de peso luego de su retiro en octubre de 2020.

Makhachev (25-1 MMA, 14-1 UFC) ya ha defendido dos títulos, ambas contra Alexander Volkanovski, y aparentemente ha estado esperando ansiosamente a su próximo enemigo.

Mucha gente, incluido Nurmagomedov, pensó que UFC reuniría a Makhachev contra Justin Gaethje para el primer trimestre de este año. En cambio, Gaethje fue reservado para una defensa del título de BMF contra Max Holloway en UFC 300 el 13 de abril, con el ex campeón Charles Oliveira listo para enfrentarse al emergente Armen Tsarukyan en la misma cartelera en Las Vegas.

Eso deja a Makhachev en el limbo mientras se desarrollan las peleas para determinar su próximo retador, pero Nurmagomedov no logra comprender el plan cuando siente que un nombre obvio y nuevo estaba ahí.

«Todo respeto por Max Holloway, pero no lo sé y no entiendo por qué UFC hace esta pelea. Justin Gaethje vs. Max Holloway: No tiene sentido – (esa es) mi opinión. En mi opinión, se supone que Holloway peleará con (Ilia) Topuria el próximo mes de septiembre. Se supone que Justin Gaethje peleará con Islam en mayo o junio, y Tsarukyan vs. Oliveira, pelearán en abril. Quien gane (debería luchar) contra el ganador de Islam contra Justin Gaethje.

“Ahora, ¿Topuria peleará con quién? Movsar (Evloev) es la mejor opción. No sé si Dana White le dará (una oportunidad por el título). En mi opinión, se la merece. No entiendo. No tiene sentido por qué no le dan a Islam (una pelea con) Justin Gaethje, por qué lo hacen pelear contra Holloway”.

Makhachev no ha visto acción desde un nocaut en el primer asalto sobre Volkanovski en su revancha en UFC 294 en octubre. El CEO de UFC, Dana White, afirmó que el actual rey de las 155 libras estaba lesionado y eso fue lo que llevó a la amonestación de Gaethje contra Holloway y Oliveira contra Tsarukyan.

De todos modos, Makhachev, de 32 años, está disponible para defender su título, dijo Nurmagomedov, y Gaethje ha declarado que no se habría opuesto a esperar su oportunidad. Pero ahora no hay un próximo paso seguro.

«No entiendo qué ha planeado UFC. Pero Islam está dispuesto a luchar con cualquiera«.