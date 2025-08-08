Khabib cree que McGregor puede recuperarse de su caída personal

Khabib Nurmagomedov y Conor McGregor nunca han estado de acuerdo, pero eso no significa que la estrella retirada de UFC se haya dado por vencido con su rival.

En los últimos años, McGregor ha aparecido en titulares por razones completamente equivocadas, incluyendo su reciente declaración de responsabilidad por agresión sexual en una demanda civil derivada de un incidente ocurrido en Dublín en 2018 (un veredicto que McGregor no apeló). Incluso en su mejor momento, McGregor se ganó la reputación de «chico malo» por sus travesuras fuera de la jaula, y su disputa con Nurmagomedov incluyó un violento ataque a un autobús que transportaba al excampeón de peso ligero de la UFC en abril de 2018, en el que McGregor arrojó una carretilla en movimiento por una ventana.

El sábado, Nurmagomedov habló en una reunión de religión musulmana en el Tilles Center en Nueva York (transmitida en vivo por el influencer Sneako en Parti ), y cuando le preguntaron sobre McGregor, sugirió que el irlandés buscara la salvación.

“No quiero mencionar su nombre. Esto es un castigo. Esto es un castigo y [McGregor] sigue haciendo esto, esto, esto. Todo lo que pasó con estos ancianos, con la mujer, con el alcohol, con las drogas, todo. Esto es un castigo. … Pero lo más hermoso de esto es que Alá siempre nos da —sin importar a nadie, a todos— la oportunidad de regresar. Siempre, en este mundo, la oportunidad de regresar”.

El historial de McGregor también incluye un cargo de agresión de 2019, cuando golpeó a un anciano en un pub de Dublín, y actualmente es acusado en otra demanda civil por una presunta agresión sexual que tuvo lugar en Miami en 2023. También estuvo involucrado en un vergonzoso incidente en las redes sociales en julio cuando la rapera Azealia Banks filtró supuestas fotos desnudas de McGregor .

Nurmagomedov, quien resolvió su disputa con McGregor con una victoria por sumisión en el cuarto asalto en su pelea por el título de peso ligero en UFC 229, sostiene que, aunque la reputación de McGregor se ha visto severamente afectada desde su última pelea en julio de 2021, tiene la responsabilidad de limpiar su acto para su legión de fanáticos y seguidores.

“Esto es lo más hermoso. No importa lo malo que seas, Alá siempre te dará la oportunidad de volver. Creo que él tiene una oportunidad y tiene que cambiar su forma de vida. ¿Por qué hablo de esto? Si él va a cambiar, también puede cambiar muchas vidas. Y por eso deseo que él cambie”.