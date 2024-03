Kevin Von Erich: «Todas las compañías necesitan un Tony Khan»

Kevin Von Erich quedó encantado con su paso por AEW con motivo de la promoción de ‘The Iron Claw’. También sus hijos, que forman el equipo The Von Erichs en la escena independiente, tuvieron sus oportunidades en la compañía. Recientemente, decía esto de MJF:

«Tienes que conocerlo. Tienen que sacarlo de algún lado. Tengo que decir, con MJF, él es un ejemplo clásico. Eso es él. Es buena persona, pero es como es y no va a cambiar por nadie. Tienes que admirar eso, que se mantiene firme en sus convicciones. Lo hará a su manera. Bien para él.»

Wrestling Legend #KevinVonErich is out here to even the score!

Watch #AEWRampage: Winter is Coming on TNT!@RossVonErich | @MarshallVonEric | @OrangeCassidy | @theDaddyMagic | @TheAngeloParker | @RealJakeHager pic.twitter.com/FnjGE4vjk3

— All Elite Wrestling (@AEW) December 16, 2023