La icónica familia de la lucha libre Von Erich, inmortalizada también en la celebrada película The Iron Claw, se sigue adentrando en AEW. En Ring of Honor, The Von Erichs, Marshall y Ross, son junto a Dustin Rhodes los presentes Campeones Mundiales de Tercias. Ellos y su padre, Kevin Von Erich, no han dejado de hacer apariciones en shows de ambas empresas desde 2023.

► Kevin Von Erich es All Elite

Y ahora confirmamos que el mismo patriarca ha firmado un contrato de leyendas con la casa Élite. Sus hijos dan la noticia en un episodio reciente de su pódcast, The Claw:

Marshall: “Mi papá es oficialmente parte de AEW. Está en el equipo. Ahora está con AEW. Nosotros también nos sorprendimos. ‘Sí, hermano, ahora soy parte del equipo’”. Ross: “Básicamente tiene una especie de contrato de leyenda, lo cual es genial. AEW pudo hacer cosas muy buenas como esa.”

Marshall:“Estoy muy feliz por AEW… para los tipos que no tuvieron una carrera completa en WWE o que no tienen una larga historia con ellos, es genial que haya un lugar para ellos. Con lo que saben, aún tienen muchas herramientas para ayudar a los luchadores más jóvenes. Tener a personas como mi papá en el vestuario te hace mejorar. Cuando mi papá está en el vestuario, siempre está en una conversación profunda con alguno de los luchadores. Es increíble a quiénes impacta y con quiénes habla. Ross y yo estábamos impresionados con la gente que realmente lo respeta. Will Ospreay, lo vimos de pasada, y ama a nuestra familia, fue realmente impactado por ella. Te sorprende cuánta gente conoce la historia, especialmente en la lucha libre actual. Will realmente es un estudiante del negocio. MJF ve World Class todo el tiempo.”