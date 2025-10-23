Kevin Von Erich: «AEW continúa el legado Von Erich»

Para el episodio más reciente de Dynamite, AEW regresó a San Antonio, Texas (Estados Unidos), una ciudad y un estado que la familia Von Erich llevó al mundo entero a través de sus legendarias hazañas en la lucha libre profesional.

► En palabras de Kevin Von Erich

Aprovechando la ocasión, el patriarca de la misma Kevin Von Erich resalta la labor de All Elite Wrestling tomando su relevo en la lucha libre profesional; por supuesto, también menciona a sus hijos, Ross y Marshall Von Erich.

«Mis hermanos y yo queríamos que la lucha libre llegara a un punto más alto. Queríamos que cambiara, y ahora veo que AEW está alcanzando eso. Los atletas son realmente buenos. No desperdician movimientos, no dudan. Todo lo hacen con precisión, y si cometen un error, se recuperan rápido. Ese es el secreto.

Mis hijos van a estar allí. Será una gran noche. Cuando los veo luchar, se me llenan los ojos de lágrimas. Estoy tan orgulloso de ellos. Verlos seguir ese legado, hacerlo con pasión… es algo que me emociona profundamente.

No sé cómo pudieron luchar durante la época del COVID sin público. Yo no podría haberlo hecho. Para mí, la energía del público lo es todo. Cuando estás en el ring y escuchas a la gente, eso te da fuerza, te impulsa a hacer más.

Hoy, ver a mis hijos continuar con ese espíritu me llena de orgullo. Ellos lo hacen con el mismo corazón que nosotros teníamos. Los nietos y nietas de la familia Von Erich también están creciendo fuertes y felices, y eso me hace sentir agradecido con la vida.

Sobre la película The Iron Claw: la gente de la película no me preguntó muchos detalles personales, pero entendieron lo más importante: el lazo entre mis hermanos. Siempre estábamos juntos, puerta con puerta, y nunca queríamos defraudarnos entre nosotros. Esa era la esencia de todo. Zac Efron hizo un gran trabajo interpretándome. Es un buen tipo, un profesional. No solo actuó bien, también tiene un gran corazón. Después del estreno, una niña se me acercó y me agradeció. Fue algo muy especial para mí. Me di cuenta de que esta historia tocó a muchas personas, y eso significa mucho».