Kevin Patrick ya no comentaría en SmackDown

Desde hace unos meses, Kevin Patrick se unió a Corey Graves en la mesa de comentaristas de Monday Night Raw en los últimos meses del año pasado, cuando WWE hizo un cambio en los equipos de comentaristas de sus tres marcas. Previo a este trabajo, había estado desempeñando el rol de entrevistador tras bastidores, y también aparecía (aunque todavía lo hace) en los paneles del kickoff de los eventos premium de la compañía. Actualmente fue transferido a SmackDown junto al mismo Graves para ejercer el emismo rol, luego de que Michael Cole se quedara definitivamente a Monday Night Raw, y desde entonces WWE ha seguido de cerca su desarrollo como comentarista, bajo la premisa de que tenía que demostrar que podía quedarse con el puesto.

► Kevin Patrick ya estaba bajo la lupa de WWE

Según Dave Meltzer en Wrestling Observer Radio, se informó que el equipo de comentaristas de SmackDown estará experimentando un cambio, ya que Kevin Patrick será removido de su rol. Se desconoce el motivo de este cambio y hasta el momento no se ha mencionado ningún sustituto para Patrick.

“Kevin Patrick se ha ido, a menos que algo cambie. No conozco todos los detalles, no sé quién lo reemplazará. No me sorprende. Acaban de hacer un cambio de locutor a principios de año, así que fue hace como un par de semanas.

Corey Graves ha estado llevando totalmente los comentarios en SmackDown. No sé a quién traerán, podría ser Vic Joseph.

A Nick Khan le gusta contratar deportistas, pero el problema es que anunciar deportes y anunciar lucha libre son muy diferentes. Jimmy Smith hizo un buen trabajo, pero eso se debe a que comentó en peleas reales y trató de comentar la lucha libre en una forma de pelea real”.

Al final, Kevin Patrick no pudo satisfacer a la WWE en el rol de comentarista, ya que se decía que los fanáticos se quejaban constantemente de su desempeño cada semana y ese podría ser el posible motivo de su cambio. Habrá que ver quién será el que acompañe a Corey Graves los viernes por la noche en la mesa de comentarios.