Kevin Owens ya fue operado y empieza su recuperación

En el pasado mes de abril, Kevin Owens anunció durante un episodio de WWE SmackDown que sufre una lesión en el cuello que requerirá cirugía, lo que lo obligó a perderse su combate programado contra Randy Orton en WrestleMania 41 (y lucir una camiseta particular por el evento). Por el momento, se especula que su ausencia podría durar un año o más, aunque el propio luchador confirmó previamente que espera volver antes, según como progrese su recuperación.

► Kevin Owens se perderá al menos un año

Semanas después de que se conociera sobre la ausencia de Kevin Owens, surgieron informes de que el luchador ya se había operado, pero no era cierto, hasta que un nuevo informe de Sean Ross Sapp de Fightful Select confirmó que el 18 de julio Owens finalmente se sometió con éxito a una cirugía de cuello y finalmente se encuentra en proceso de recuperación. Fuentes internas de la WWE han afirmado que la lesión y la posterior cirugía a la que se sometió Owens suelen tardar al menos un año en recuperarse, lo que significa que es muy probable que Owens se pierda WrestleMania 42 en abril de 2026. Sin embargo, el proceso de recuperación de cada persona es diferente, y la compañía supervisará este proceso en el que luchador confía que sea en el menor tiempo posible.

Kevin Owens no ha aparecido en la WWE desde que anunciara su lesión, y aunque en las semanas previas al anuncio, Owens había explicado que, si bien ya no sentía ningún dolor real, eso lo frustraba por el hecho de que bien podía volver al ring, aunque era consciente que el riesgo era bastante alto debido a que su médula espinal estaba tan mal que no había forma de que le dieran el alta médica. Ahora, tras su operación, solo resta esperar que Kevin Owens pueda recuperarse por completo y vuelva al ring cuanto antes.

El último combate de Kevin Owens fue una brutal pelea callejera contra Sami Zayn en Elimination Chamber 2025, del cual salió victorioso.