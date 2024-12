Kevin Owens y The Bloodline: El legado de Sami Zayn

¿Cuál será el legado de Sami Zayn? ¿Por qué va a ser recordado la Superestrella de WWE? Podemos empezar hablando de cómo quien empezó siendo un joven luchador independiente en el circuito de Canadá en 2002 bajo el nombre de Stevie McFly terminó siendo uno de los nombres más grandes y exitosos del pro wrestling a nivel mundial. También de su labor humanitaria a través de Sami for Syria desde 2017. O quizá de haber terminado el reinado el reinado de Campeón Intercontinental más largo de todos los tiempos.

► El legado de Sami Zayn

Todo ello sin poder obviar su historia tanto con Kevin Owens como con The Bloodline. Lejos de los títulos -ha sido Campeón NXT, Campeón Indiscutible en Parejas o, en otras compañías, Campeón Mundial de ROH- probablemente ambas han sido lo mejor que ha hecho «The Underdog from the Underground» nunca.

“Creo que lo de The Bloodline, por la duración que ha tenido y el nivel de inversión de los fanáticos en los últimos años, siento que lo más cercano con lo que lo puedo comparar es con mi historia con Kevin Owens, por ejemplo. Es una historia que siempre va a estar ahí. Incluso si todos tomamos caminos diferentes, se ha convertido en algo a lo que siempre puedes regresar, como volver a la nave nodriza. De manera similar, Kevin y yo hemos estado contando una historia durante más de 20 años, y de alguna manera siempre terminamos encontrándonos en el punto de mira del otro», comentó el veterano en la conferencia de prensa posterior a Survivor Series: WarGames.

También adelantó que lo sucedido en el evento premium no fue lo último de The Bloodline Saga. Aunque en el programa posterior de Raw tuvo un mano a mano con Seth Rollins y después fue atacado por Drew McIntyre por lo que claramente está pasando a otras cosas y dejando atrás temporalmente a los samoanos.

