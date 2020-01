Esta semana hubo una interesante sorpresa en Raw cuando Seth Rollins y Buddy Murphy vencieron a The Viking Raiders para hacerse con el Campeonato de Parejas de la marca roja. Los vikingos apenas tuvieron tiempo de demostrar lo que valen antes de perder el título. Y no tuvieron un reinado corto (tampoco largo). Ahora los dos rudos son los nuevos monarcas de la división, y cuentan con AOP para ayudarlos a que eso siga siendo así mucho tiempo. Pero los cuatro no van a estar exentos de peligros.

► Kevin Owens y Samoa Joe vs Seth Rollins y AOP

Para empezar, Kevin Owens y Samoa Joe han unido fuerzas contra ellos. Ambos estuvieron acompañados por los vikingos esta semana, pero no está claro si eso va a seguir ocurriendo. Podríamos pensar que sí, que eso además sería una forma de que estos continúen en la imagen del título. Pero este no es el plan original que tienen o tenían en WWE, de acuerdo a Dave Meltzer. Además, el editor añade una especulación de cosecha propia acerca de cómo podría desarrollarse esta trama según dicho planteamiento.

Veamos lo que comentó en Wrestling Observer Radio:

«No sé si va a ocurrir, pero sé que este era el plan original. Ahora que Rey Mysterio perdió su combate de escaleras con Andrade, podría unirse a Kevin Owens y Samoa Joe contra Seth Rollins y AOP. Además, dado que Buddy Murphy también forma parte de la rivalidad, podrían incluir a Aleister Black, teniendo en cuenta que los dos tuvieron una. De esa confirma consiguen que entre sangre nueva a lo que podríamos llamar evento principal».

Originalmente, Rey Mysterio sería el tercer miembro en el bando de los técnicos. Pero ahora que quien fuera Campeón Crucero también está dentro, el más importante oponente que ha tenido hasta ahora, Aleister Black, también podría entrar. Pero, pensando en que esto último es una especulación, podríamos especular también con que eso no ocurrirá para que este siga por su cuenta con rivalidad individuales.