Anoche, Kevin Owens y Rey Mysterio hicieron frente en un combate de equipos a Seth Rollins y Murphy en Monday Night Raw. Todo comenzó cuando el "Mesías" acudió como invitado al show de entrevistas de KO y las cosas se pusieron ardientes. La lucha resultó en que el enmascarado logró la cuenta de tres sobre quien fuera Campeón de Peso Crucero después de un 619. Esto le dio la oportunidad de elegir la estipulación para su mano a mano con Rollins en The Horror Show at Extreme Rules, que será "ojo por ojo". Ahora queda ver si el 19 de julio no quedan ambos ciegos.

Una vez finalizado el programa, el luchador canadiense se tomó unos minutos para publicar este mensaje a su aliado en Twitter:

I’d say I spent 80 % of this year sporting various Rey Mysterio shirts. I’m wearing one right now, in fact. With a mask...of his mask!

I really can’t overstate how much of an honor it was to team with Rey on #WWERaw

This pic of us from last year will always be a favorite of mine. pic.twitter.com/soE1f5Lkuv

— Kevin (@FightOwensFight) July 7, 2020