Kevin Owens y el porqué de sus promos en su carro

Durante las últimas semanas, en donde Kevin Owens decidió negarse a aparecer en las distintas arenas donde SmackDown se presentaba, Kevin Owens hizo unas muy buenas promos.

Lo particular fue que las hizo desde su carro, lo cual ha causado diversión entre los aficionados y muchos querían saber el porqué.

► Kevin Owens explica qué hay detrás de las promos en su carro

En una reciente entrevista con Sports Illustrated, Owens reveló que no puede hacer las promos en su casa, por una razón divertida. Estas fueron sus palabras:

«No puedo hacerlo desde la casa. Tengo cinco perros. Tengo seis gatos. Tengo dos hijos. Simplemente no es posible allí. Hay demasiado ruido. Así que lo hago desde mi auto. Y es muy difícil para algunas personas aceptarlo. Antes lo hacía porque era más fácil. Ahora he visto que tanta gente se ofende por ello, que ahora nunca dejaré de hacerlo desde el auto solo para molestarlos».

«No tengo una pequeña oficina dedicada a mi carrera con mis marcos y cinturones de campeonato detrás de mí. No soy ese tipo de loco. No tengo nada en mi casa que tenga que ver conmigo. Las únicas cosas que hay son por mi esposa, y no me gusta.

«No quiero los marcos ni nada de eso, pero está bien. Ella tendrá eso. No tengo este pequeño santuario a mí mismo en mi casa que pueda tener en el fondo. Así que este es mi auto, ¿sabes a lo que me refiero? Esto es lo que hago».