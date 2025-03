Kevin Owens y el cambio en los altos mandos de WWE

Kevin Owens lleva trabajando en la WWE más de una década, la mayor parte del tiempo bajo el mando de Vince McMahon y en la actualidad con Triple H al cargo.

Y ha notado un cambio en los altos mandos de la compañía de un tiempo a esta parte. Atendamos a su explicación hablando con Adrián Hernández de Unlikely:

«Definitivamente ha habido un cambio de mentalidad por parte de las personas en la cima», comienza diciendo cuando le preguntan sobre el uso de las redes sociales por parte de WWE. «Nuestros fans son inteligentes, ven nuestro producto, prestan atención y recuerdan las cosas. Pueden recordar mucho mejor de lo que algunas personas a cargo antes pensaban, porque supongo que esas personas no recordaban ni la mitad de lo que hacíamos. Los fans sí, porque les importa y prestan atención a lo que hacemos.

Tuve discusiones con la gente que estaba a cargo antes. ‘No, esto pasó hace tres semanas, lo van a recordar’. Y me decían: ‘No, no lo harán’. ‘Sí, lo harán. Están insultando su inteligencia al pretender que no lo harán’. Obviamente, Triple H no piensa así. Él sabe que los fans recuerdan y lo aplica y lo usa. Eso hace que el producto sea mucho mejor, en mi opinión.

Cuando era niño y veía lucha libre, cuando tenía 12, 13, 14 años, aunque solo era un niño, la veía y recordaba todo. Cuando The Sultan apareció, sabía que era [Rikishi]. ¿Por qué era The Sultan? Nuestros fans son inteligentes. Es genial ver que el producto ahora se inclina hacia eso.»