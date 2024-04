Kevin Owens luchó contra Steve Austin en WrestleMania 38 cuando nadie podía imaginar que «Stone Cold» volviera a tener un combate después de 13 años retirado. Además, aunque ambas situaciones no se pueden comparar, iba a luchar con The Undertaker en WrestleMania 32. También ganó con su mejor amigo, Sami Zayn, el Campeonato Indiscutible de Parejas en WrestleMania 39 y ambos tuvieron un mano a mano de ensueño en WrestleMania 37. E igualmente le ganó a Chris Jericho el Campeonato de Estados Unidos en WrestleMania 33.

► ¿Kevin Owens vs. Shawn Michaels en WrestleMania?

Vale, «The Prizefighter» podría haber tenido combates más grandes en «The Grandest Stage of Them All», como uno por un título mundial individual. No obstante, ¿qué más quiere?, podríamos decirle en tono de broma. Pues lo cierto es que aún busca verse las caras con Shawn Michaels en WrestleMania. Todos los años le pregunta al «Heartbreak Kid».

«Sigo molestando a Shawn Michaels cada año para que regrese. Simplemente no lo hará. Es tan amable al respecto cada año. Este año, le envié un mensaje de texto, no me respondió durante dos meses y luego, cuando finalmente me respondió, fue para decir: ‘Bueno, sé que estoy un poco tarde, pero acabo de tener una cirugía de hombro, así que no creo que vaya a suceder’. Podrías haber dicho que no hace dos meses. No tenías que pasar por la cirugía por eso», bromea en Fanatics Live.

Michaels no va a volver -de hecho, se arrepentió de hacerlo en 2018- pero aún puede usar el Sweet Chine Music si tiene que hacerlo. No sería mala cosa ver cómo se lo aplica a Owens en un próximo regreso de este a NXT como están haciendo otros de sus compañeros del elenco principal. Además, «HBK» no solo estaría rompiendo su retiro como luchador sino también de WrestleMania, pues la última vez que participó en el gran evento de WWE fue cuando perdió ante The Undertaker en una lucha Carrera vs. Racha en WrestleMania 26.