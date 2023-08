Kevin Owens explica todo de su renovación con WWE

Kevin Owens renovó su contrato con WWE en diciembre de 2021. Pero pudo irse. ¿Estuvo cerca de hacerlo? El Campeón Indiscutible de Parejas lo cuenta todo en su reciente entrevista con Ariel Helwani para TNT Sports, en la que también dio a conocer que Paul Heyman le aconsejó abandonar la compañía, adelantó que quiere un mano a mano con Sami Zayn en WrestleMania 40, recordó el mal momento que vivió en 2018, explicó por qué rememora con vergüenza su alianza con Chris Jericho, o analizó el éxito de The Bloodline.

► La renovación de Kevin Owens

«No puedo decir que estuviera cerca, pero tampoco diría que estaba lejos (de no renovar). Estaba completamente abierto a cualquier posibilidad porque no sabía cómo realmente me querían aquí. Tampoco tenía idea de las oportunidades que había en otros lugares. No tenía ninguna pista. En realidad, las conversaciones no avanzaron mucho porque cuando llegó el momento de hablar con Vince (McMahon), él dejó en claro que quería que me quedara. Sentí que aún no había terminado aquí. No solo a nivel profesional, también hay todo un lado de este lugar que la gente no ve ni conoce, donde tenemos un equipo increíble. No me refiero a los luchadores, claro, tengo muchos amigos cercanos entre ellos, pero también hablo del equipo de producción y las personas detrás de cámaras. Son personas realmente increíbles. En ese momento, pensé: ‘No puedo imaginarme irme y no ver a estas personas cada semana’. En cuanto a los otros luchadores, probablemente los encontraría más adelante en mi carrera.

«A lo largo de los últimos 20 años, he conocido a luchadores que no veía hace diez años, pero seguimos siendo amigos gracias al lazo que creamos en la lucha libre. Pero con el equipo técnico es diferente. Probablemente nunca más me pondría en contacto con uno de nuestros técnicos de sonido, porque nuestra relación es diferente, son compañeros de trabajo, los veo solo en el trabajo. A pesar de eso, los conozco personalmente, me importan y tenemos una relación. No podía imaginarme dejar atrás a ninguna de estas personas y no volver a verlas. Parte de mí siempre sentía que ‘no creo que pueda irme’, pero, si fuera lo mejor para mí y mi familia, lo haría. Sin embargo, quedó bastante claro, bastante rápido, que esa no sería la situación. Estaba feliz de quedarme, estoy feliz de estar aquí y todavía puedo ver a todas esas personas cada semana, lo cual es probablemente lo mejor. Las personas detrás de cámaras hacen que este lugar sea muy especial y muchas veces no reciben el reconocimiento que merecen. Trato de mostrarles cuánto significan para mí. Son un equipo muy especial, seres humanos realmente excepcionales.»